¿Dónde estaban los jugadores de España cuando Cristiano debutó?

Cuando Cristiano Ronaldo (Funchal, 1985) debutó nueve jugadores de la selección aún no habían nacido. Cubarsí, Huijsen, Gavi, Fermín, Pedri, Yéremy Pino, Samu, Nico Williams y Lamine Yamal llegaron al mundo cuando Cristiano ya se había puesto la camiseta del primer equipo del Sporting de Portugal. Y cuatro de ellos, Cubarsí, Huijsen, Gavi y Lamine nacieron después de que el portugués jugara su primera Eurocopa, la que se disputó en su país en 2004 y que acabó como empezó, con sorprendente derrota de la selección portuguesa ante Grecia.

«Cristiano es un jugador que juega su cuarta final con la selección. Es increíble, un ejemplo. Me encanta su hambre. Es un jugador que lo ha ganado todo y al día siguiente empieza de cero. Para Rodrigo Mora, Quenda, João Neves llegar al vestuario y poder trabajar con Cristiano es un regalo», dice su seleccionador, el español Roberto Martínez.

La palabra «ejemplo» es la que más se repite al hablar del capitán portugués, que marcó el gol de la victoria en la semifinal contra Alemania. «Es un ejemplo», dice Unai Simón. «Yo no me veo con 40 años como está él al máximo nivel. Es un ejemplo de trabajo, del cuidarse, del día a día, de sacrificar mucho espacio y tiempo de su vida por el fútbol y para mí es un privilegio y un orgullo poder competir y enfrentarme con él. Me alegra mucho ver cómo sigue marcando goles, ojalá llegue a esos 1.000 goles en partidos oficiales, pero espero que no marque ninguno el domingo», reconoce el portero español.

«Para mí y para todo el mundo es una de las grandes figuras en el mundo del fútbol, un referente. Es increíble todo lo que ha conseguido y sigue consiguiendo. Que a pesar de su edad siga con esa ambición, con estas ganas dice mucho de él. Sabemos que es un goleador, que cada pelota que tiene te la enchufa y habrá que estar muy atento a él. Será bonito poder enfrentarse a él», admite Fabián.

«Es una leyenda, un ejemplo de los valores que a mí me gustan, superación, sacrificio, no bajar los brazos, hacerse cada vez mejor. Tenemos la suerte de enfrentarnos a una selección potentísima como Portugal y a un futbolista que ha marcado una época y que deja un legado imborrable a través de los tiempos», dice Luis de la Fuente.

«Es un ejemplo para todos los que nos gusta este deporte por su naturalidad, por su compromiso. Para cualquier futbolista jugar con 40 años es muy difícil. Ojalá poder llegar porque significa que te has cuidado, que el cuerpo responde, reconoce Oyarzabal.

«No me quedan muchos años más para jugar, mi carrera habla por sí sola. Pero estoy disfrutando el momento. Quizás mañana me levante y diga que ya no tengo ganas de jugar. Pero ahora mismo no me siento así, estoy muy feliz», dice Cristiano.

El portugués reconoce que no va a jugar el Mundial de clubes. «Ha habido varios contactos, unos con sentido y otros, no. He tenido muchas invitaciones», admite. Y añade: «Es irrelevante, lo importante es la selección».

Eso es lo que le mueve ahora, más que los premios individuales. Y pide que dejen tranquilo a Lamine Yamal y que no lo comparen con él. «Deberían compararlo con Vitinha, que son más cercanos», admite.