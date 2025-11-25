Drama en la defensa del Real Madrid para el duelo de Champions: Huijsen se cae de la convocatoria

Se acumulan los problemas para Xabi Alonso. Las lesiones están lastrando en las últimas semanas al equipo blanco, y parecen no tener fin. Tras conocerse los problemas gastrointestinales de Thibaut Courtois que le dejan fuera del duelo de Champions, ha saltado la noticia: Dean Huijsen tampoco estará convocado para el partido ante el Olympiacos.

El central español sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo, y Xabi Alonso no ha querido riesgos. Huijsen se queda en Madrid y no viaja a Grecia para un partido que se presenta clave en las aspiraciones del Real Madrid en la competición europea. El futbolista parece haber acusado la falta de descanso derivada de las recientes lesiones de Rüdiger y Militao, aunque no existe lesión de gravedad.

Solo un central 'sano'

Sin Huijsen en la zaga, y con las lesiones de Militao, Alaba y Rüdiger, que aún no estará disponible para Xabi, el Real Madrid se presenta a la cita con un solo central de la primera plantilla: Raúl Asencio. El canterano estará en el once titular, y muy probablemente le acompañe Tchouameni, que llega al rescate de los blancos tras su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Aunque apuntaba a estar todo el mes de noviembre lesionado, el francés parece haberse recuperado de sus molestias y apunta a formar pareja de centrales junto al español.

Rüdiger no llega al encuentro de Champions

Aunque parecía que podía llegar al partido, Rüdiger se ha quedado fuera de la convocatoria de Champions. El alemán completó la sesión de entrenamiento sin contratiempos, cogiendo ritmo tras su lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, pero finalmente causa baja.

Lunin sustituirá a Courtois

Thibaut Courtois ha abandonado el entrenamiento previo del Real Madrid al encuentro que enfrenta a los blancos contra el Olympiacos en la Champions por una gastroenteritis. Su presencia en el encuentro contra los griegos está descartada y su lugar en la portería lo ocupará Lunin.

El guardameta ucraniano debutará esta temporada en Champions en un partido importante donde la plaga de lesiones marcará el once. Un total de siete jugadores de la primera plantilla se quedarán en Madrid por lesión: Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Mastantuono, Courtois y Huijsen.

Convocatoria del Real Madrid

Portería: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Trent, Asencio, Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.