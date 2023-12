El durísimo testimonio de la ex estrella del Liverpool que convive con una enfermedad rara: "Las caídas son terribles..."

Un 18 de septiembre de 2018, el exjugador del Liverpool Stephen Darby anunciaba su retirada del fútbol profesional tras haber sido diagnosticado con la enfermedad de la motoneurona (MND, por sus siglas en inglés). Darby, que entonces tenia 29 años disputó seis partidos con el Liverpool, llegando a debutar en la Liga de Campeones en 2008. Después de su paso por el club de Anfield, Darby encadenó varias cesiones hasta que se asentó en el Bradford City, con quienes jugó 239 partidos. Hoy su lucha es muy diferente y las entradas que producen en cualquier encuentro de fútbol han dado paso a caídas con dolorosas secuelas.

Así lo revela Darby en una estremecedora publicación en Instagram en la que saca la luz la cara más dura de su enfermedad y lo que supone vivir con MND (enfermedad de la neurona motora).

Darby, de 35 años, fue diagnosticado por primera vez el 12 de septiembre de 2018 a la edad de 29 años, tres meses después de casarse con la ex capitana de las Lionesses, Steph Houghton.

Ahora, Darby compartió su calvario en el perfil de Instagram de la Fundación Darby Rimmer MND. El ex jugador del Liverpool mostró unas terribles imágenes de sus heridas en la cabeza y la cara, acompañadas de un contundente texto: "Esta es la realidad de MND".

"A medida que mi cuerpo, brazos y piernas se debilitan, soy más susceptible a tropezones y caídas. Cuando me caigo o tropiezo no puedo usar para frenar la caída. Dos caídas este año resultaron en dos visitas a Urgencias. Las caídas no son agradables y también afectan física y emocionalmente a la familia que queda para recogerte y cuidarte" continúa el ex futbolista.

Aún así su espíritu de superación es inquebrantable. "Juntos debéis adaptaros y superar estos obstáculos. hay que levantarse y empezar de nuevo", concluye.

Han pasado cinco años desde que a Darby le diagnosticaron esta afección por primera vez, y asegura que se siente afortunado porque "entre el 80% y el 90% de las personas a las que se les diagnostica MND mueren en 5 años".

No existe cura para la MND y la enfermedad es mortal; sin embargo, la enfermedad progresa a diferentes velocidades en los pacientes. El defensa Darby estaba jugando en Bolton Wanderers, mientras estudiaba para convertirse en entrenador de fútbol, ​​cuando le dieron el diagnóstico en un hospital de Sheffield en 2018.

La Fundación Darby Rimmer fue fundada poco después por el futbolista y Chris Rimmer, un exsoldado y aficionado del Liverpool a quien le diagnosticaron la enfermedad en 2015 y murió en 2022. Darby continúa su lucha mientras intenta concienciar al mundo y recoger fondos para la investigación de esta enfermedad.

¿Qué es el MND?

La enfermedad de la neurona motora es el nombre que se le da a un grupo de enfermedades raras que afectan a las neuronas (células nerviosas) del cerebro y médula espinal provocando debilidad y atrofia muscular.

El cerebro envía instrucciones a los músculos que controlan el movimiento voluntario (como caminar y tragar) a través de células nerviosas llamadas neuronas motoras. La enfermedad de la neurona motora (ENM) es una enfermedad que gradualmente destruye estas células nerviosas provocando debilidad y atrofia de los músculos.

En el Reino Unido, alrededor de tres de cada 100.000 personas contraen ENM por año. Entre sus síntomas incluye:

-dolor y malestar

-calambres, espasmos o crispaciones de los músculos, llamadas fasciculaciones

-articulaciones rígidas

-estreñimiento (debido a la limitación de movimiento o cambio en la dieta)

-exceso de saliva o dificultad para tragar la saliva

-tos o sensación de ahogo

-problemas para respirar

-depresión