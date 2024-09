Endrick, el goleador del Real Madrid que quiere aprende el lenguaje de signos por un motivo

Más veces de lo que creemos nuestro destino se decide por un milímetro, por una cuestión de azar. Tras el partido del martes Real Madrid - Stuttgart, Endrick es definido como un futbolista con personalidad, de sólo 18 años, pero dispuesto a tomar decisiones, a no dejarse comer el terreno y desafiar a futbolistas más consagrados. «Tiene huevos», dijo Ancelotti, en ese lenguaje tan masculino, que luego refinó: «Ha tenido coraje porque la mejor solución era aprovechar el tres para uno, pero estaba convencido de marcar y lo ha hecho muy bien porque el objetivo último es marcar. Era la solución más complicada, pero le ha salido muy bien. Es capaz de hacer algo que nadie puede pensar. Nadie pensaba que iba a chutar en esta situación», decía describiendo la jugada del tercer gol del Madrid.

Fue cuando Endrick se recorrió 60 metros del campo en una contra de tres contra uno y al tener que tomar la decisión de dársela a Vinicius o Mbappé, tiró a puerta. Ni siquiera es un buen tiro, pero el portero se equivoca, no llega a despejar y la pelota va dentro. Fue gol, fue valiente, sería un ejercicio malsano averiguar qué se diría de Endrick si en vez de gol, el portero la hubiese parado.

«Si tiene la confianza para disparar y la potencia para hacerlo todo el mundo tiene que callar. Él tiene mucha personalidad de chutar y no pasarle el balón a Vini o Kylian», explicaba después del choque el héroe Thibaut Courtois. Y añadía: «Si lo falla, lo mato».

A sus 18 años, Endrick no va a dejarse pisar el terreno. Su reto en el Real Madrid de esta temporada es mayúsculo: delante de él están Vinicius, Mbappé y Rodrygo. El tercero ya sospecha que en las jerarquías, es el más débil (lo que se va comprobando en los cambios durante los partidos) y detrás de él, va Endrick. Sólo hay un modo de ganarse un pequeño hueco: meter goles. Y se ha puesto a ello, aunque tenga que desafiar y tirar cuando mejor es pasar. Ha marcado dos tantos esta temporada en los 20 minutos que ha disputado el que menos si no contamos a los lesionados Alaba y Camavinga ni a Lunin. Sin embargo, ya se está hablando de él más que de cualquiera. «Tiene este don, que es muy efectivo, y en los entrenamientos se ve que tiene algo especial. Es muy efectivo, con un golpeo muy fuerte y muy rápido», explicaba Carlo Ancelotti acerca de su delantero. Contra el Stuttgart, salió al campo con Vinicius y Mbappé y por eso se situó en la banda derecha, que no es su mejor posición, pero aun así, marcó.

«Endrick está loco», contaba riéndose Rodrygo por su decisión de tirar a puerta. «Ha hecho una cosa que nadie haría, pero estoy muy contento por él y entiendo la alegría por la que tiene que estar pasando». Se ha adaptado muy bien al Real Madrid el futbolista brasileño. Con Vinicius, Rodrygo y Militao, con los que ya ha coincidido en la selección tenía un colchón para hacer el recibimiento más agradable. También se ve que ha conectado con Bellingham. Es el joven recién llegado, al que todos ayudan, pues no lo ven como una amenaza: «Lo más importante es meter gol. Metió su gol y se fue con la gente. Es muy joven. Tiene sus minutos y mete sus goles», decía Mbappé.

Pero Endrick tiene las cosas muy claras. Se acaba de casar, pese a sólo tener 18 años, sin ninguna duda pese a su juventud. Después de marcar con Brasil un gol en Wembley sorprendió a todos al mostrar su admiración por Bobby Charlton, el mítico futbolista inglés. «Estoy realmente contento por haber marcado. Soy muy fan de Bobby Charlton, que jugó muchos partidos en este estadio, es inglés y marcó un montón de goles. Estoy agradecido por haber jugado aquí», de ahí que en el vestuario le hayan puesto el mote de Bobby. Él lo acepta. Se reconoce de sangre fría y dispuesto a superar retos. Uno es el de los idiomas: «Me he puesto como meta aprender cinco idiomas. Uno de ellos será muy diferente porque será muy importante para mí. Quiero aprender el lenguaje de signos. Quiero conectar con todo el mundo. Quiero hablar con los mudos o con las personas que no oyen», contaba en «The Guardian». Sabe lo que sufrió su padre, las penalidades que pasó para ganarse la vida y no quiere que nadie se sienta excluido.