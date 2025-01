El enganchón de Joan Laporta con la periodista de la Cope Helena Condis: "Si no quieres..."

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido esta mañana para dar cuenta de la gestión de su directiva en el "caso Dai Olmo". El mandatario culé ha asegurado que el club "ha cumplido con la normativa" en la polémica de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, y advirtió que LaLiga les pidió "unos requisitos adicionales que no estaban en la normativa" y que este organismo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apelaron a un artículo "obsoleto" para que no pudiesen inscribir a sus dos futbolistas. "Nosotros presentamos la documentación en LaLiga el 27 de diciembre, la enviamos dentro del plazo, lo que pasa es que durante el 28, 29, 30 y 31 nos pidió que la completáramos. Pensábamos que ya teníamos el 1:1, pero LaLiga nos pidió unos requisitos adicionales que no estaban incluidos en la normativa, según nuestra opinión y no nos lo dio", explicó Laporta en rueda de prensa.

¡Hemos cumplido!

Por ello, solicitaron la extensión de la licencia de los dos futbolistas a la RFEF, que les dijo que "no había ningún inconveniente" en tramitarla, aunque les comunicó que no estaban en el 1:1. "LaLiga y la RFEF nos dijeron que se aplicaba un artículo que estaba obsoleto, cuya finalidad es la estabilidad de la competición y pensamos que no entrábamos en ese supuesto, hecho para evitar que jugadores y clubes se inscribieran en varias ocasiones en una misma temporada, según la coyuntura", detalló. "Este no era el caso porque Dani Olmo y Pau Víctor empezaron la temporada con nosotros y tenían contrato laboral en vigor con el Barça y era meramente una cuestión de la extensión de la licencia, así que lo defendimos ante LaLiga y la RFEF", prosiguió el dirigente, que ante la negativa a la inscripción pese a estar ya en el 1:1, recurrieron al Consejo Superior de Deportes. Laporta, sin entrar "muy en el fondo del asunto porque se está tramitando", dejó claro que "el Barça ha cumplido la normativa". "Creemos en el Estado de Derecho y que el CSD, para que otorgue una medida cautelar de carácter urgente, tiene que apreciar que se esté produciendo un daño de difícil reparación, como era el caso, y, sobre todo, debe apreciar de forma muy contundente la apariencia del buen derecho", remarcó.

El presidente del FC Barcelona sentenció que los hechos producidos en las últimas dos semanas "confirman la fortaleza" del club y "desmienten un falso relato apocalíptico de ciertos entornos que se han hecho por desconocimiento o por mala fe, o por ambas cosas".

He visto un exceso de bilis

Una rueda de prensa en la que Laporta no ha dudado en atacar con dureza a la prensa. "Yo explico las cosas y vosotros interpretáis como os dan la gana. He visto un exceso de bilis. Algunos han dejado ir mucha bilis y muy pocos, algunos, han destilado odio. Es muy triste de ver. Referente a los medios, me quedo con aquellos que han sido prudentes y han estado a la espera de ver cómo se desarrollaba la situación. Aquellos que han ido a destrozarlo todo han provocado sufrimiento y al final hemos acabado ganando lo que queríamos. Al final toda esta gente que ha actuado de forma tan vergonzosa se lo tiene que comer con patatas". afirmó.

El momento más tenso de la mañana

Y precisamente la prensa ha protagonizado el momento más tenso de la jornada. Joan Laporta ha reaccionado de manera airada a las preguntas de Helena Condis, periodista de la Cope. Al presidente no le ha gustado la forma en al que formulaba sus preguntas sobre Araujo y sobre las criticas a la oposición y ha elevado el tono cortando en seco a la periodista a la que no ha dejado terminar su pregunta. "Si no quiere que le conteste no le contesto..." ha espetado en varias ocasiones el presidente culé.

Un enganchón que no ha tardado en volverse viral y que muchos usuarios achacan a la animadversión de la Joan Laporta hacia el medio en el que trabaja y a ser pareja de Juanma Castaño director de "El Partidazo de Cope".