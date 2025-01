Rueda de prensa de Joan Laporta, en directo hoy: 'Caso Olmo' y última hora del FC Barcelona

"Nada de los que ha pasado estas semanas, en relación a las inscripciones, nada nos ha sorprendido. En la historia del Barça ves que podíamos esperar esta reacciones. No es casualidad que cuando el Barça vuelve a asomarse, diversos actores con apoyos mediáticos, unen fuerzas para impulsar un relato que nada tiene que ver con la realidad. Nos conocemos todos y una vez más no se han salido con la suya. No se han salido con la suya por la determinación de la junta y los empleados. Nos han querido liquidar. No nos hemos rendido nunca".