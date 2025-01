El show de Laporta al levantar la Supercopa: "¡Vergüenza ajena!"

El presidente Joan Laporta ha ido de show en show en Arabia. La decisión de la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor pillaba a Laporta en Yeda (Arabia Saudí) en las horas previas a la semifinal de la Supercopa de España y no tardó en reaccionar con una vergonzosa actitud más propia de un hooligan que de un presidente de uno de los clubes más importantes de España. Tras conocer la decisión el presidente blaugrana no dudó en celebrarla con un corte de mangas que captaron las cámaras de TV3 y que no tardaría en volverse viral.

Pero la vergonzosa actitud de Laporta no se quedaría ahí. Ya en el palco, el presidente del Barça abrazó con euforia a Dan Olmo mientras comenzó a gritar al aire «¡Hijos de puta, hijos de puta!». Según los testigos, citados por Marca y Cope, el mandatario culé mostró una actitud violenta y comenzó a insultar a varios directivo de la RFEF y a presidentes de las territoriales a los que llamó "sinvergüenzas, cobardes y acojonados". Después de los insultos, el máximo mandatario culé comenzó a golpear varias sillas y tiró una butaca de una patada mientras los asistentes no daban crédito.

Ayer, tras la goleada del Barça al Real Madrid, el espectáculo del mandatario culé tampoco tardaría en llegar.

Marc-André Ter Stegen, en calidad de primer capitán del FC Barcelona, levantó el trofeo de la Supercopa de España al cielo de Yeda. Tras ese gesto del portero alemán, se desató la euforia total en los azulgranas y uno de sus máximos exponentes fue el presidente, Joan Laporta. Mostró su alegría habitual en estos escenarios y no pudo ocultar lo feliz estaba por haber ganado la Supercopa de España. De hecho, se le llegaron a ver incluso lágrimas en sus mejillas por el título del Barça ante el Real Madrid.

Laporta comenzó a ser rodeado por todos los jugadores del Barça y le entregaron el trofeo de la Supercopa de España. En ese momento, un presidente desatado mostraba la complicidad con sus futbolistas.

Raphinha, uno de los héroes del partido, fue quien llamó a Laporta para entregarle el trofeo en el círculo central. El presidente no dudó en levantarlo hasta tres veces, coreado por los jugadores y vitoreado por la afición.

Las reacciones nos hicieron esperar y muchos usuarios criticaron un actitud que no parece acorde al papel institucional que debe representar. "Que forofo, que vergüenza, jamás verás a Florentino Pérez hacer algo así", "Vergüenza ajena", "Siento vergüenza ajena al ver esta celebración y no por Laporta que ya sabemos cómo es, pero esto dice mucho de los jugadores que les tiene comido el tarro completamente y le hacen merecedor de ser el centro de atención de algo que no le pertenece. Futbolísticamnete enhorabuena" o "se nota que Laporta lleva más de una copa encima" con algunos de los comentarios que inundan "X".