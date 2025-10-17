Escandalosa censura de la Liga, que esconde la protesta de los jugadores por el partido de Miami

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este viernes "una acción de protesta" con el "apoyo de los capitanes de Primera" durante la jornada nueve de LaLiga EA Sports, contra la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, mientras que la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) pidió a las aficiones que apoyen ese rechazo al proyecto.

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", anunció AFE en un comunicado.

Los partidos de este fin de semana, empezando por el Real Oviedo Espanyol de este viernes, tendrán 15 segundos iniciales de plantón por parte de los jugadores, que no disputarán el balón durante ese periodo. Pues bien, en el Carlos Tartiere, en la retransmisión de la Liga por televisión, no se pudo ver ese momento, porque cuando comenzó el encuentro, se pinchó un plano de fuera del estadio, que se mantuvo hasta los 20 segundos de juego, cuando ya los futbolistas acabaron su protesta y se pusieron a jugar.

Tampoco en los comentarios se aludió a este hecho, y se hablaba de otra cosa mientras se veía el plano de los alrededores del Carlos Tartiere.

Una censura por parte de la Patronal a una protesta del sindicato de jugadores, que seguramente se repetirá en los otros encuentros de esta jornada.