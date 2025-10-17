Órdago a Tebas: los partidos de esta jornada podrían pararse en protesta por el Villarreal - Barça en Miami

El encuentro de Miami no solo mantiene en pie de guerra a la AFE contra LaLiga sino que está generando un gran debate que tampoco rehuyen los propios clubes y futbolistas.

LaLiga comunicó el pasado 8 de octubre de manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica, el próximo 20 de diciembre.

La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami", dijo.

A partir de ahí, las reacciones en contra de este encuentro fuera de nuestras fronteras que podría suponer una "adulteración" del campeonato no han cesado. Incluso futbolistas como Frenkie de Jong o Dani Ceballos nos ha dudado en criticar públicamente el encuentro.

Órdago a Tebas

Y la polémica puede ir a más. Según adelanta la cadena Cope, el fútbol español se plantea parar los partidos de esta jornada para protestar contra el Villarreal-Barça de Miami empezando por el Oviedo- Espanyol de este viernes.

Según el citado medio, los futbolistas que componen las 20 plantillas de Primera División se están planteando seriamente, a esta hora de la tarde, realizar un plantón esta jornada de unos 20-30 segundos. Este tendría lugar cuando arranquen los encuentros de la 9ª jornada y sería su forma de protesta por el partido que LaLiga quiere llevar a Miami.

Y es que, según ha podido saber la Cadena COPE, hay un enfado tremendo, por parte de los jugadores con motivo del partido que se pretende disputar en Miami, el próximo 20 de diciembre, entre el Villarreal y el Barcelona. Si en las próximas horas, los 20 capitanes de Primera se ponen de acuerdo habrá parón en el inicio de cada partido, como medida de protesta. El primer encuentro de esta jornada será el que disputen a partir de las 21:00 en el Carlos Tartiere el Oviedo y el Espanyol.

"La idea es detener cada choque durante 30 segundos para mostrar la unión de los futbolistas ante esta medida y mandar un mensaje al resto del fútbol", subraya esta información.