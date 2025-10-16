Estrella Roja - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

Este viernes 17 de octubre de 2025 a las 19:00 h, el Belgrado Arena será el escenario de un esperado encuentro de la quinta jornada de la Euroliga 2025/26 entre el Estrella Roja y el Real Madrid, dos equipos con presentes diferentes pero aspiraciones altas en la competición continental.

El Real Madrid llega a este choque tras haber ganado con autoridad en casa ante el Partizán por 93-86, en un partido en el que brillaron especialmente Edy Tavares, Trey Lyles y el recién incorporado Théo Maledon. Sobre el encuentro, el entrenador Sergio Scariolo destacó: "Cada partido en la Euroliga es una batalla. Partizán es un equipo duro y nos exigió mucho, pero supimos mantener la concentración y jugar en equipo para lograr una victoria importante".

Real Madrid vs. Partizan Mozzart Bet Belgrade JUANJO MARTIN Agencia EFE

Por su parte, el Estrella Roja llega con la moral alta después de imponerse en su casa al Zalgiris Kaunas por 88-79, donde Jordan Nwora fue la figura ofensiva con 24 puntos. Ioannis Sfairopoulos, entrenador del conjunto serbio, comentó en rueda de prensa: "Jugar en Belgrado siempre añade una motivación extra. Sabemos que el Real Madrid es un gran equipo, pero confiamos en nuestra defensa y en el apoyo de nuestra afición para pelear hasta el final".

Históricamente, desde 2015 han disputado 19 partidos con clara ventaja para el Real Madrid, que ha ganado 14 de esos encuentros. La última victoria del Estrella Roja fue en marzo de 2022 por 65-62, también en Belgrado. El equipo blanco venció en el último choque, el 28 de marzo de 2025, por 78-72 fuera de casa, en un partido intenso y muy disputado.

Este partido no solo es vital para la clasificación sino también para reafirmar los procesos y la capacidad de ambos equipos en una Euroliga que está siendo de alta competencia. La expectación está servida para un choque donde la estrategia, la intensidad y la calidad técnica tomarán el protagonismo.

Horario y dónde ver online TV el Estrella Roja - Real Madrid, Euroliga 2025/26

El partido comenzará a las 19:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en el canal M+ Deportes (dial 63). Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, quintetos, narración en directo y declaraciones posteriores, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).