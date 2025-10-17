Precio de la luz hoy, viernes 17 de octubre, por horas: esta es la mejor hora para poner tus lavadoras

Continúa la tendencia estable vista durante los últimos días en el precio de la electricidad este viernes 17 de octubre. El precio medio de la luz para este viernes 17 de octubre ha registrado un descenso de aproximadamente dos euros, situándose en los 107,49 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, según informa el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 17 de octubre?

Los momentos más caros del día serán aquellos en los que el sol está escondido. Por ejemplo, entre las 08:00 y las 09:00 horas, cuidado al hacer el desayuno: en ese lapso el MWh está cotizado en el mercado mayorista en 159,40 euros. De nuevo, al caer la noche, la luz volverá a subir. El peor momento de este periodo será entre las 20:00 y las 21:00 horas, con 157,65 euros por MWh.

Dicho esto, el periodo de tiempo entre las 14:00 y las 16:00 horas es el momento perfecto para concentrar la mayor cantidad de tu consumo eléctrico, ya que el MWh caerá por debajo de los 50 euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 17 de octubre