España - Croacia: el dato de la posesión que enfadará a los puristas

En el túnel de vestuarios, Luka Modric saludaba con cariño, antes del partido, a Dani Carvajal y Nacho, sus dos compañeros en el Real Madrid y con quienes iba a medirse en el estreno de la Eurocopa. A sus 38 años, el capitán croata puede estar disputando su última gran competición internacional tras asombrar en los Mundiales. A la selección balcánica les quedaba hacer un buen papel en una Eurocopa y pensaban que comenzar contra España podía servir para lanzar su autoestima.

Sucedió lo contrario. El debut de los croatas deja la sospecha de que este campeonato puede ser el punto y final del equipo liderado por Luka Modric. El jugador del Real Madrid, que todavía no ha anunciado su renovación, no acabó el partido. En el minuto 64, con los tres goles en contra y ya la convicción de que no se iban a remontar, el veterano futbolista fue sustituido, para que descansase, que las siguientes batallas van a ser decisivos para su equipo.

Croacia gana las estadísticas a España

Croacia, sin embargo, ganó en las estadísticas. Tuvo más posesión de balón, 53 por ciento y también dio más pases que el equipo de De la Fuente (463 contra 388), pero en ningún momento pareció superior a España. Quizá en los primeros minutos del partido, cuando todo estaba igualado y ya en la segunda mitad, cuando el marcador ya permitía la relajación de los españoles y Croacia buscaba un gol para limpiar su imagen. En "expected goals" también ganó Croacia: 2.27, contra 2.11 de España. Según Opta, España ha tenido menos posesión que su rival (47 %) en un partido oficial por primera vez desde la final de la Eurocopa 2008.

Pero Modric nunca fue clave durante el choque: no consiguió hacerse con el balón ni marcar el ritmo del partido. Fabián le vigiló muy de cerca y su despliegue superó al madridista. «Es una derrota muy dura», dijo después Budimir. «Tenemos que pensar en el miércoles que viene, contra Albania, que es nuestro partido clave», continuaba el delantero de LaLiga española, mirando al futuro. «Hemos tenido ocasiones en la primera parte. No hemos cambiado el ritmo del partido. Cuando llegas al descanso y vas con tres goles en contra, ya es difícil», explicaba el delantero, que como el resto de sus compañeros, no escondía su desolación.