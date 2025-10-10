España, un equipo que no pone «caritas»

A España le nació torcida la convocatoria con las ausencias por lesión de Carvajal, de Fabián y de Nico Williams. Después se le sumaron Huijsen, Rodri y Lamine Yamal con su polémica. Pero nada parece perturbar la tranquilidad de Luis de la Fuente. «Ya está todo dicho y ya no hay nada más que decir. Nos jugamos la clasificación para el Mundial y hay que ganar estos partidos», dice el seleccionador. «No hay conflicto ni con Flick, ni con el Barça. Para nada. Tengo muy buena relación con todos, lo que pasa es que nos respetamos y tenemos nuestro espacio. No hay ningún problema», añade. El técnico español asegura sentirse respaldado y recuerda que tiene contrato hasta 2028. «Y, además, quiero seguir hasta 2030, que es nuestro Mundial», dice.

Tampoco le altera la lesión de Dani Olmo, que podía ser una de las opciones para las bandas ante las ausencias de Nico Williams y de Lamine Yamal. El jugador del Barcelona tuvo que retirarse del entrenamiento. «No estaba cómodo. Dani no ha entrenado durante toda la semana. Vino con cansancio, alguna molestia. Y hoy ha entrado quince minutos y le hemos dicho que dejara de entrenar. Han ido a hacerle unas pruebas. El resto están todos en perfectas condiciones», asegura.

De la Fuente ofreció la conferencia de prensa previa al partido contra Georgia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en lugar de en el Martínez Valero, como estaba previsto. El partido se juega en Elche y la DANA que afecta a la zona obligó a la selección a cambiar de planes. «Vamos a esperar que no pase nada. La normalidad climática sería lo mejor por la gente que vive allí», dice el seleccionador sobre una posible suspensión del partido que, de momento, no se plantea. La selección tiene previsto viajar hoy a Elche para la disputa del partido. «Son cosas que tiene la vida, un imprevisto, cosas con las que no contábamos. Viajar en el día es algo que hemos hecho muchas veces en los clubes y no nos va a trastocar. Lo principal es la salud de las personas, que la gente se encuentre bien y que la gente esté sana y salva», asegura Mikel Merino.

A pesar de todos los contratiempos, De la Fuente confía en sus futbolistas sin echar de menos a los que no están. «Repito una frase mucho a los jugadores. Les digo: ‘‘sois los mejores’’. Y no es un halago gratuito, es un halago merecido. Conozco muy bien el fútbol internacional y sé que nuestros futbolistas son los mejores», dice. España es campeona de Europa y, además, es la primera en la clasificación mundial de la FIFA.

El siguiente gran objetivo de España es el Mundial. «Primero hay que clasificarse para el Mundial y una vez que tengamos esa clasificación pensaremos en ese objetivo del Mundial. Siempre he dicho que hay que desdramatizar los resultados. El fútbol es muy complicado, ser campeón de algo es muy difícil y estar en condiciones de ganar es un éxito ya», recuerda el seleccionador.

Para ganar es importante la calidad de los jugadores, pero también la actitud de futbolistas como Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal es uno de los que está a medio camino entre la titularidad y la suplencia. Se suele repartir los minutos con Fabián, pero la ausencia del jugador del PSG en esta concentración le abre las puertas de la titularidad sin tener que discutirla con nadie.

«Siempre es algo complejo el tema de ser titular o suplente. Ningún jugador se conforma con no jugarlo todo. Queremos sentirnos importantes y queridos. Luego está la realidad, todos tenemos esa ambición. Pero tanto en mi club como en la selección el nivel es altísimo. Luego está cómo piensas. Si quieres aportar, si a pesar del rol que te toca, como me tocó a mí en la Eurocopa, tienes la capacidad de salir los minutos que te toque con la mejor de las caras, con la ambición máxima y con ganas de aportar. Poner caritas y estar triste es lo peor que puedes hacer para ti y para el equipo», dice el centrocampista del Arsenal.

«Parece que hoy en día solamente vale cuando juegas de titular los 90 minutos y todo el mundo sale en la foto, pero el fútbol es mucho más que eso. Esto es un equipo y cuando te toque jugar tienes que poner la mejor de las caras y hacerlo bien», añade Merino.

El internacional español destaca la importancia de la gente que sale desde el banquillo por «la cantidad de goles que se marcan en los últimos minutos». «Todos somos ambiciosos y queremos más, pero eso no puede afectar a tu manera de encarar el partido y cada vez que salgas lo tienes que hacer para apoyar y con ganas de competir. En este equipo siempre se intenta inculcar eso a la gente», asegura. De la Fuente ha construido un equipo que se reconoce aun con ausencias. «Sé que no me equivoco porque son todos muy buenos», dice.