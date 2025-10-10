Laporte y la buena noticia para De la Fuente

Aymeric Laporte lleva casi un año sin jugar con España. Su último partido fue el 15 de noviembre de 2024 contra Suiza en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Una lesión le impidió jugar los cuartos de final de la segunda competición continental y De la Fuente no lo convocó para la fase final ni para la primera ventana de partidos internacionales de este curso.

La lesión de Dean Huijsen, que ha ocupado su lugar al lado de Le Normand en el centro de la defensa, le ha permitido regresar y da más opciones al seleccionador para el centro de la defensa, al añadir a un zurdo para el costado izquierdo. «Pudiendo elegir me gusta tener jugadores específicos en esa posición, pero tenemos jugadores muy versátiles. Pau Cubarsí puede jugar en las dos posiciones, Le Normand en la Real jugaba de central izquierdo con Zubeldia por la derecha. Me gusta tener jugadores específicos. Es una ventaja tener jugadores polivalentes que ante una emergencia pueden dar un paso», dice el seleccionador.

Laporte vuelve ahora a la selección como jugador del Athletic, al que ha regresado este verano. Una ventaja para el seleccionador. «Siempre he dicho que cuantos más jugadores estén jugando en la Liga española podremos disfrutarlos más. Es una gran noticia que vuelvan estos jugadores aquí. Ya demostró en el pasado que incluso jugando en Arabia estaba al máximo a nivel mundial. Ahora está compitiendo bien en el Athletic, jugando Champions, Liga y enseguida estará en su mejor nivel. Está en ese proceso», asegura el seleccionador español.

De la Fuente defendió que era mejor que Laporte jugara siempre en su equipo en Arabia que sólo algunos ratos en el Manchester City, su anterior club. Valoraba más la continuidad competitiva que el prestigio del equipo o de la competición en la que estuviera. Ya jugaba en Arabia cuando España ganó la Eurocopa. Las complicaciones con su fichaje este verano –aparentemente la documentación de Arabia había llegado tarde para la inscripción– han provocado que su incorporación al Athletic haya sido progresiva. En Liga de Campeones se perdió el primer partido contra el Arsenal y sólo ha jugado 45 minutos contra el Borussia Dortmund. Llegó con la Liga empezada y no estuvo inscrito hasta la jornada 4, en la que no fue convocado. Se estrenó con 26 minutos ante el Valencia en la siguiente jornada y ha disputado íntegramente los tres últimos partidos del Athletic.

Laporte, que tiene 31 años, ha jugado 40 partidos con la selección y su experiencia puede ser importante en una convocatoria en la que faltan tres de los cuatro capitanes de la selección: Morata, Rodri y Carvajal. Su compañero en el Athletic, Unai Simón, llevará el brazalete, pero la voz de Laporte será importante en el vestuario.