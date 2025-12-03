España, una selección de mucho presente y mucho futuro

«Me hace especial ilusión porque es mi primer título con la selección», decía Claudia Pina, autora de dos goles en el partido de vuelta de la final de la Nations League, en la que España doblegó a Alemania para levantar el título. La delantera del Barcelona, un tormento para los rivales no solo por sus goles, también por su garra y su presión, tiene 24 años. Cinco menos cuenta Vicky López, que marcó el segundo tanto de España y que fue la encargada de entrar en el once titular en lugar de Aitana Bonmatí, la ganadora de los tres últimos Balones de Oro, lesionada de gravedad el día anterior. Es el reflejo de que la selección española de fútbol es presente, pero también futuro, que ganar lleva a ganar y que tener referentes hace que se fomente el deporte.

De las campeonas del mundo de 2023, diez jugadoras también estuvieron en la histórica noche en el Metropolitano, con 55.843 espectadores. «Ver así el campo dice mucho de lo que hemos hecho con el fútbol femenino en España», aseguró Alexia Putellas. Las «repetidoras» son la propia Alexia, Cata Coll, Ona Batlle, Olga Carmona, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Eva Navarro, Alba Redondo y Jenni Hermoso. También podrían haber estado en ese grupo Tere Abelleira y Salma Paralluelo, pero las dos están en un proceso de recuperación de su lesión. En la situación contraria se encuentra Mapi León, que se perdió el Mundial por ser una de las jugadoras que echaron un pulso a la Federación Española pidiendo cambios. Pese a ese conflicto ganó España aquella competición de Australia y Nueva Zelanda, y pese a lo que pasó después con el presidente Luis Rubiales y el beso a Jenni Hermoso, lo siguió haciendo.

El regreso de Jenni... Como suplente

El regreso de la madrileña al equipo es un paso más hacia la normalidad, y que no fuera titular en ninguno de los dos partidos contra Alemania indica también que las leyendas del fútbol femenino español tienen relevo. La base es de futbolistas con mucha experiencia, pero la actuación, por ejemplo, de Vicky López, señala que no hay miedo y que España no tembló ni faltando la mejor, aunque es cierto que Aitana no estaba atravesando por su mejor momento. «Ha tenido una personalidad espectacular para su edad», dijo Sonia Bermúdez de Vicky López. Laia Aleixandri (25 años) también cumplió de maravilla en la posición de mediocentro, aunque normalmente su puesto es el de defensa. Fiamma (21), Clara Serrajordi (17) o Jana Fernández (23) han tenido menos protagonismo, pero estaban listas en caso de necesidad.

El año después del Mundial, la selección nacional conquistó la Nations League y en 2025 ha disputado la final de la Eurocopa, que perdió contra Inglaterra, y ha retenido el título en la Nations, con cambió de entrenadora incluido: Sonia Bermúdez por Montse Tomé. Es la dueña de esta competición, de la que solo se han disputado dos ediciones. Solo en los Juegos de París «falló», pero no fue una derrota clara, peleó con Alemania por el bronce (perdió 1-0) después de haber caído con Brasil (4-2). Estuvo luchando por el podio. La selección nacional ha pasado de ser un equipo de clase media, con las semifinales de la Euro de 1997 como gran resultado, a ser el referente, tanto a nivel colectivo como individual, como demuestra que los cinco últimos Balones de Oro los han ganado Alexia Putellas (2021 y 2022) y Aitana Bonmatí (2023, 2024 y 2025), que las jugadoras nacionales están poblando ligas como la inglesa, portuguesa, estadounidense o mexicana o que el Barcelona es el rival a batir a nivel de clubes.

«Estamos haciendo finales cada torneo, pero el equipo no piensa en si somos leyendas o no. Ahora hay otro objetivo, que es el Mundial, y vamos a enfocarlo como si no hubiéramos ganado nada. Así es como lo entendemos», reflexionó Alexia. España tiene ganas de seguir haciendo historia.

2026, un año sin gran torneo, pero muy importante

El próximo año no habrá gran competición de selecciones femeninas, pero es muy importante. La próxima gran cita es el Mundial de Brasil, en 2027, y España, la defensora del título, todavía tiene que clasificarse para luchar por retener su corona. Está encuadrada en el grupo A3, con Islandia, Ucrania y la poderosa Inglaterra, verdugo en la final de la Eurocopa. El grupo se decide en marzo de 2026 (dos partidos), abril (dos) y junio (dos) y solo la primera de grupo logra la clasificación directa para el Mundial. En caso de no lograrlo, tendría que jugárselo en un playoff que se disputa a final de año.