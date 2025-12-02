El primer baño de Sonia Bermúdez

Los gritos de alegría de la selección española se colaban hasta la sala de prensa donde el seleccionador alemán, Christian Wuck, atendía a los medios. «Siento salir tan tarde, pero es que me han tirado al agua», contaba después Sonia Bermúdez, la seleccionadora española. Fue Cata Coll, la portera que salvó a España en el partido de ida la que tomó la iniciativa. «Tiene mala idea. Ya le he dicho que no viene más. Si en la próxima no está, que no os extrañe», bromeaba Sonia, feliz después de ganar su primer título con la selección absoluta en sólo cuatro partidos.

«Estoy muy feliz, muy feliz. Ha venido toda mi familia, nos han apoyado todos los madrileños y gente de fuera. Este estadio tiene algo especial, yo jugué en este club», recuerda la seleccionadora, que destaca sobre todo el nivel defensivo de España. «Estoy encantada de haber acabado los cuatro partidos con portería a cero», explica. Derrotó a Suecia por un global de 5-0 en las semifinales y por 3-0 a Alemania en la final. Y, además, sólo ha dejado de marcar en la ida contra las alemanas. «Tenemos un equipo que sabe sufrir en situaciones complicadas», dice orgullosa.

España ha ganado su segundo título de la Liga de Naciones, un trofeo que sabe diferente. «Me siento súper feliz.Es de las noches más mágicas que hemos vivido y en particular una de las mejores de mi carrera. Agradecida a la gente que ha venido, que se ha gastado su dinero y su tiempo para venir hasta el Metropolitano. Han sido la jugadora número doce», decía Alexia Putellas, elegida la mejor jugadora de la fase final del torneo.

En la grada había 55.843 espectadores, más que nunca en un partido de la selección disputado en España, que hicieron volar a las internacionales españolas. «Algunas llevamos 13 años jugando en la selección y nunca hubiéramos imaginado vivir algo así. Dice mucho de lo que se ha trabajado; de todo lo que ha aportado todo el mundo desde que empezó el fútbol femenino en España. Ahora hay que seguir así, seguir inspirando a estas niñas y a estos niños para que cumplan sus sueños, para que peleen por ellos y que sean personas comprometidas con lo que desean», asume Alexia.

«Me siento muy orgullosa de vestir esta camiseta, de ganar un título más y de seguir disfrutando del fútbol. Ha costado mucho, no te voy a mentir. Han sido muchos meses de trabajo, de pensar en volverme a poner esta camiseta. A veces todo tiene su recompensa y hoy estoy tremendamente feliz porque con este grupo, con este equipazo, con la selección, que seguimos siendo el mejor equipo del mundo, puedo seguir haciendo lo que me gusta», dice Jenni Hermoso, otra de las veteranas.

Aunque los goles los marcaron las jóvenes, Pina y Vicky. «Pensamos en la calidad de las jugadoras, no en el Dni. Las que mejor están vienen y así lo hacemos», dice Sonia después de su baño improvisado.