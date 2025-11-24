El espectacular gol de chilena de Cristiano que ha dado la vuelta al mundo

El portugués Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar y anotó este domingo su gol oficial número 954. Ocurrió en la victoria 5-1 del Al-Nassr sobre el Al-Khaleej, correspondiente a la jornada 11 de la Saudi Pro League 2025-2026. El tanto, una espectacular chilena en el minuto 90+3, cerró la goleada del equipo de Riad y desató la euforia en el Al-Awwal Park. Un tanto que ha dado la vuelta al mundo.

Con este gol, Cristiano Ronaldo supera aún más su propia marca como máximo goleador histórico del fútbol profesional masculino. Esto, según los registros oficiales reconocidos por la FIFA y la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). El portugués de 40 años había alcanzado los 953 tantos el pasado 8 de noviembre ante el Al-Shorta en la AFC Champions League Elite.

Una chilena espectacular

Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí que domina, intratable, con pleno de triunfos, el conjunto que lidera el astro portugués.

Cristiano, de 40 años, arrebató el protagonismo del partido a su compatriota Joao Felix, que había marcado el camino de la novena victoria del conjunto que entrena Jorge Jesús. Acumula a lo largo de su carrera 954 goles y diez en lo que va de curso de la Liga de Arabia Saudí. Está a un tanto de Joao Felix, primero en la tabla de anotadores del torneo esta campaña con once.

Fue precisamente el exjugador de Atlético Madrid y Barcelona el que abrió el marcador en el minuto 39, ocho después de que el VAR le anulara otro. Después, en el 42, asistió a Wesley, que hizo el segundo.

Acortó distancias para los visitantes Murad Al Hawsawi tras recibir un balón de Konstantinos Fortounis, pero en el minuto 77 el senegalés Sadio Mane acabó con toda incertidumbre al firmar el tercero del cuadro local.

Las opciones del Al Khaleej se deshicieron del todo en el 90, cuando fue expulsado Dimitros Kourbelis y dejó su equipo con diez hombres.

Después llegó la jugada del partido, de la competición, un centro desde la derecha de Nawaf Boushal, que ya había asistido a Sadio Mane, y una chilena perfecta de Cristiano Ronaldo para su gol 954.