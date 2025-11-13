Un espontáneo lanza huevos a Rubiales en la presentación de su libro

"No se preocupen", gritaba un hombre que tapaba su cabeza con un gorro de lana y unos cascos al irrumpir en la presentación del libro de Luis Rubiales. Después lanzó un huevo que fue a parar a la pantalla en la que se exhibía la portada del libro mientras el expresidente de la Federación amenazara con saltar a por él. No hubo más en lo que parecía una escenificación del título del libro, "Matar a Rubiales". El hombre salió, reducido por la seguridad del evento. "No sabía si tenía un arma y he visto a una mujer embarazada y si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación", dijo antes de continuar el expresidente de la Federación.

"Matar a Rubiales" se llama el libro porque eso es lo que dice el expresidente federativo que pretendían hacer con él. Al menos, de manera pública. Un libro que no es "de defensa", dice el editor, Gonzalo Sichar, sino un libro "de ataque". Y Rubiales ataca en las páginas del libro y ante el micrófono. "Alguien del Gobierno me dijo 'si dimites antes de las 9 de la mañana del lunes, tu equipo se salvará. Si no, estarán todos fuera. Y los perseguiremos en los tribunales. Ese es el Gobierno que tenemos", dice Rubiales, que aparece en la portada del libro con un polo y el escudo de la Federación. Varios de aquellos miembros de su equipo estaban entre el público, como el antiguo director general de la Federación, Andreu Camps, que se sentaba al lado de Tomás González Cueto, el asesor jurídico de Rubiales y de la Federación en su momento.

Es posible que el libro, no, pero la presentación se convirtió en un acto de defensa de Rubiales desde su tribuna y desde el otro lado, donde muchas de las preguntas eran solo argumentos de youtubers e influencers a favor del expresidente federativo.

"Yo ya he pedido perdón. Alguien quiere que siga pidiendo perdón a una persona que ha mentido y yo he dicho la verdad. Yo he pedido un perdón profundo por mi equivocación, pero con una tensión...", dice. "Cuando uno tuene un motín interno de 18 futbolistas, un seleccionador que lo pasó muy mal. Yo me equivoqué, pero no pretenderán que reconozca algo que no he hecho", asegura.

Rubiales cargó contra Javier Tebas, el presidente de la Liga; contra algunos medios de comunicación; contra Rafael Louzán, el actual presidente de la Federación, y contra la clase política. Especialmente contra algunas políticas "de extrema izquierda" a las que no citó. Y, por supuesto, contra las jugadoras. "Hay varias líneas de presión, una de las propias jugadoras, que nos pidieron la cabeza de Jorge Vilda y creo que la extrema izquierda ha lanzado un discurso hueco tratando de aferrarse a una cuestión falsa", dice Rubiales. "Hay determinados medios que están engrasados con dinero de la Liga. Fabricantes de noticias erradas cuando no contaminadas", afirma. "No tiene alma, es una mala persona, que además le da igual mentir para llegar a donde sea", dice de Tebas. Y de Louzán dice que "se ha entregado" al presidente de la Liga. "Dice que la relación conmigo era tensísima y que no tuvimos comunicación después del Mundial. Miro los whatsapps donde me hace la pelota constantemente y pienso que debo haberme confundido de Louzán. Dos o tres días después de volver de Australia me dice que lo que necesite, que descansara. Yo no hubiera hecho sangre, pero si el miente", afirma.

Rubiales asegura que no se considera una víctima. "Toda la solidaridad con las mujeres víctimas y con los hombres víctimas", afirma.