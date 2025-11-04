Un estadio como nunca antes se ha visto: estará en la cima de un rascacielos, a 350 metros de altura

Los estadios de fútbol cada vez son más modernos y permiten una experiencia más completa y cómoda. En España algunos de ellos tienen la última tecnología y cuentan con elementos diferenciales como cubierta y césped retráctil, marcador 360º y otros elementos que permiten que sea algo más que un campo de fútbol. Muchas de estas también ayudan a los clubes a poder obtener unos ingresos extra por actividades lejos de lo deportivo.

Diseños y tipos de estadio hay muchos, pero todos cuentan con un elemento en común con el que Arabia Saudí quiere romper de cara al Mundial 2024: están construidos a la altura del suelo. El país oriental, con respaldo de una de las petrolíferas del país, prepara un estadio sin precedentes a 350 metros de altura. Será conocido como el Estadio NEOM, mismo nombre que la futura ciudad, que se define así: "NEOM es la tierra del futuro donde las mentes más brillantes y los mejores talentos tienen el poder de plasmar ideas pioneras y superar los límites en un mundo inspirado por la imaginación".

Así será el Estadio NEOM

Este estadio está incluido dentro del proyecto The Line, que construirá una ciudad lineal simétrica de 200 metros de ancho. La primera fase de The Line se extenderá a lo largo de 2,4 kilómetros, aunque la visión final es que recorra 170 kilómetros a través del desierto. Por tanto, busca ser una ciudad rascacielos y el estadio estará en la cima. En las últimas semanas han circulado imágenes de un estadio en un edificio elevado, pero lo que estará elevada es la ciudad al completo.

NEOM explicó en su cuenta oficial cómo será el estadio, que tendrá capacidad para al menos 46.000 personas. Su característica más especial es que estará a 350 metros de altura y será completamente futurista y completo. Contará con cuatro campos de entrenamiento y más de 2.000 asientos vips con todo tipo de lujos para disfrutar de partidos únicos en las alturas.Se comenzará a construir en 2027 y se espera que esté listo en 2032.

La altura no es lo único destacable ya que el diseño es completamente futurista, con un reparto de los sectores asimétrico y con unos colores completamente llamativos. El Estadio NEOM estará integrado en la ciudad, que incluirán todo tipo de lujos como un puerto deportivo artificial y un gran arco estructural que permitirá el paso de embarcaciones bajo la ciudad. El techo formará parte de la estructura de la ciudad, el transporte será eléctrico y automatizado, y toda la estructura se alimentará con energía fotovoltaica y eólica.

48 selecciones en cinco ciudades

El Mundial de 2034 contará con 48 países que se repartirán en cinco ciudades: Riad, Yeda, Al Khobar, Abha y NEOM. Los partidos se jugarán en un total de 11 sedes y esta será una de ellas. Algunos estadios en los que se jugará el Mundial 2034, aunque con posibilidad de remodelación, ya están construidos. La Supercopa de España se juega actualmente en la ciudad de Riad, concretamente en el estadio King Fahd.