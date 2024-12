Estos son los partidos del "Boxing Day" de la Premier League 2024/25, equipos, horarios y dónde ver

En el segundo día de navidad la Premier League le ha dado a sus aficionados 8 partidos consecutivos. Para el "boxing day" de la liga inglesa solamente cuatro equipos serán los que no participarán en este día de tradición donde el fútbol participa desde 1880, cuando se realizaron los primeros partidos del "boxing day" de la historia entre el Preston North vs West Bromwich y Bolton Wanderers vs Derby County, aunque curiosamente en 1860 el primer partido de la historia del fútbol también se disputó un 26 de diciembre cuando el entre el Sheffield FC venció al Hallam FC.

Para este día, el Manchester City será el equipo que inaugurará la seguidilla de partidos cuando reciba al Everton, un equipo que busca alejarse de los puestos de descenso. Los de Pep Guardiola buscarán utilizar este encuentro para poder sumar puntos y acercarse lo máximo posible a sus rivales en los puestos principales de la liga inglesa, mientras que el Everton atraviesa por una transición de dueños, al hacerse recientemente oficial la compra del equipo por parte del Friedkin Group de Estados Unidos.

English Premier League - Manchester City vs Manchester United PETER POWELL Agencia EFE

Otros encuentro importante de este día es el del Chelsea que ha regresado a las primeras posiciones de la tabla y recibe al Fulham que quiere meterse en puestos europeos, el Manchester United que visita a los Wolves y el Liverpool, que tendrá su penúltimo partido de un 2024 que ha terminado de gran manera desde la llegada de Arne Slot a su banquillo, en esta ocasión se medirá ante el Leicester City.

Partidos del "Boxing Day" 26 de diciembre: horarios y dónde ver online, Premier League

Manchester City - Everton : 13:30 horas (Etihad Stadium / DAZN)

: 13:30 horas (Etihad Stadium / DAZN) Bournemouth - Crystal Palace : 16:00 horas (Vitality Stadium / DAZN)

: 16:00 horas (Vitality Stadium / DAZN) Chelsea - Fulham : 16:00 horas (Stamford Bridge / DAZN)

: 16:00 horas (Stamford Bridge / DAZN) Newcastle - Aston Villa : 16:00 horas (Saint James Park / DAZN)

: 16:00 horas (Saint James Park / DAZN) Nottingham Forrest - Tottenham Hotspur : 16:00 horas (The City Ground / DAZN)

: 16:00 horas (The City Ground / DAZN) Southampton - West Ham : 16:00 horas (Saint Mary´s Stadium / DAZN)

: 16:00 horas (Saint Mary´s Stadium / DAZN) Wolves - Manchester United : 18:30 horas (Molineux Stadium / DAZN)

: 18:30 horas (Molineux Stadium / DAZN) Liverpool - Leicester: 21:00 horas (Anfield / DAZN)

Para esta ocasión, los únicos cuatro equipos que no participan tendrán su partido el día 27, el del Brighton ante Brendtford será a las 20:30 horas y el del Arsenal frente al Opswich será a las 21:15 horas para concluir la jornada 18 de la Premier League.