La sorprendente cifra que Arnold exige al Liverpool para continuar en Anfield

Desde las oficinas de Anfield llevan meses trabajando en la renovación de Trent Alexander-Arnold, y parece que las Navidades no van a dar un respiro a los máximos responsables de gestionar los fichajes y las renovaciones en el Liverpool. El lateral derecho inglés es una de las grandes estrellas del equipo, y por el momento no ha ampliado un contrato que finaliza el próximo verano. Desde Inglaterra crecen los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid de cara a la temporada que viene, y desvelan la cifra que Arnold habría pedido al Liverpool para renovar su contrato con el club que le vio crecer.

El futuro de Alexander-Arnold sigue pendiendo de un hilo, y no hay duda de que va a seguir generando muchos titulares durante los próximos meses. El posible interés del Real Madrid por el jugador alimenta aún más los rumores de una renovación que no termina de llegar. El Liverpool ya ha manifestado su intención de ampliar el contrato de su lateral, pero desde Inglaterra afirman que Arnold no se quedará en Anfield a cualquier precio.

El lateral derecho del Liverpool parece no tener muy claro cuál va a ser su futuro la temporada que viene, y desde Inglaterra afirman que ya habría comunicado al club cuáles son sus condiciones para renovar su contrato. Según el diario británico The Sun, el futbolista habría confesado a sus amigos más cercanos que le gustaría quedarse en Liverpool, donde se ha comprado recientemente una mansión valorada en más de 5 millones de euros. A pesar de ello, el posible interés del Real Madrid y su amistad con Bellingham podrían hacerle cambiar de opinión de cara a la siguiente temporada.

La cifra que exige Arnold para renovar con el Liverpool

El que fuera canterano del Liverpool ha conseguido consolidarse a sus 26 años como uno de los mejores laterales derechos del mundo. El lateral inglés es sin duda una de las estrellas de los “Reds”, y el hecho de haberse convertido en uno de los futbolistas más cotizados del mercado podría haberle llevado a pedir esta considerable suma de dinero para renovar su contrato con el Liverpool. El segundo capitán del equipo quiere estar a la altura de los Salah, Van Dijk y compañía en cuanto a banda salarial se refiere, lo que le convertiría en uno de los jugadores mejor pagados de la Premier League.

La oferta del Liverpool no es suficiente para Alexander-Arnold

El segundo capitán del Liverpool, según ha informado el mencionado diario británico. Parece que Alexander-Arnold no va quedarse en el Liverpool a cualquier precio. Y es que, actualmente está ganando un total de 10,5 millones de euros como jugador del Liverpool.

El Liverpool ya habría presentado una generosa oferta para convencer a Arnold de renovar su contrato de cara a la próxima temporada. Desde The Sun afirman que el Liverpool ha ofrecido a su jugador un incremento de 85.000 euros semanales sobre su actual salario para intentar que se quede en Anfield, lo que supondría un salario anual de 14,5 millones de euros. Parece que a Alexander-Arnold no le han convencido los 300.000 euros semanales que le ha ofrecido el club de sus amores, y habría reclamado ya una cantidad que ronda los 425.000 euros por semana.

Por lo tanto, según el mencionado diario británico. Alexander-Arnold ya habló la pasada semana sobre su posible renovación: “Llevo veinte años en el club y he firmado cuatro o cinco ampliaciones de contrato”, comenzó exponiendo el lateral. “Ninguno de ellos se ha representado en público”, recordó el jugador, antes de sentenciar que “éste tampoco lo será”.