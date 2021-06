Fútbol

Dos ex directivos apuntan a Bartomeu como cerebro del “Barçagate”

El ex director general del Fútbol Club Barcelona, Óscar Grau, y el ex director de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti, señalaron al ex presidente Josep Maria Bartomeu como el ideólogo y a su mano derecha, Jaume Masferrer, como el ejecutor, en el “Barçacate”, según desveló una de las acusaciones populares del caso.

Grau y Gómez-Ponti declararon ante el juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana. Según Felipe Izquierdo, el abogado del colectivo “Cor Blaugrana” que está en la causa como acusación popular, ambos manifestaron que los trabajos relacionados con el “Barçagate” “fueron encargos directos que les dio Bartomeu”. “Además, Grau dijo que, si es una orden de presidencia, no se discute”, añadió Izquierdo tras la declaración de los investigados en la Ciudad De la Justicia.

Por otro lado, siempre según esta acusación popular, Grau y Gómez-Ponti apuntaron a supuestos ataques en las redes sociales que habría sufrido el Barça durante la época del referéndum por la independencia del 1 de octubre de 2017 como el origen de la contratación de las empresas de Carlos Ibáñez.

Esas mismas fuentes señalaron que Gómez-Ponti, declaró que la auditoría externa que el Barça contrató a PriceWaterHouseCoopers (PwC) le costó al club azulgrana 600.000 euros y que el departamento de Compliance (encargado de velar por el buen funcionamiento de los procesos internos de la entidad) “era un desastre”.

A diferencia del ex presidente Josep Maria Bartomeu y el ex jefe del área de presidencia Jaume Masferrer, que se negaron a declarar cuando fueron detenidos el 1 de marzo, Grau y Gómez-Ponti, quienes fueron relevados de sus cargos con la llegada de Joan Laporta a la presidencia, sí contestaron a las preguntas de la jueza Alejandra Gil y a los abogados de las partes.

“Por supuesto que he declarado, con ganas”, dijo Grau al salir de la declaración y preguntado por los periodistas. Su declaración, que estaba prevista para las 10:00 horas, empezó con 45 minutos de retraso y duró una hora y 15 minutos.

Una duración similar tuvo la de Gómez-Ponti, que empezó pasadas las 12 del mediodía. El ex jefe de los servicios jurídicos del Barça no quiso hablar con los medios de comunicación a la salida de la Ciudad de la Justicia.

A Grau, Gómez-Ponti, Bartomeu y Masferrer se les investiga por posible administración desleal y corrupción entre particulares en el “Barçagate”, el caso de las redes sociales en el que el club azulgrana habría contratado a varias empresas del conglomerado Nicestream que desprestigiaron a jugadores, exjugadores, candidatos a la presidencia y otras personalidades públicas del entorno del club.

En un principio también estaba previsto que este lunes declarara Carlos Ibáñez, el propietario de Nicestream, pero finalmente la declaración se aplaza hasta el 20 de julio y se realizará por videoconferencia.

Por otro lado, Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer están citados a declarar el 30 de junio por la querella que les interpuso Jaume Roures, fundador del Grupo Mediapro, al ser él uno de las personas presuntamente difamadas en las redes sociales a través de las cuentas contraladas por Nicestream.

Y el 15 de junio se celebrará el juicio entre el FC Barcelona y la “excompliance officer” Noelia Romero, quien fue despedida meses después del “Barçagate”. Romero empezó una auditoria interna la misma semana que se destapó paralela a la que hizo el club a través de PriceWaterHouseCoopers pero, según denunció, Bartomeu le impidió presentar la misma ante la junta directiva. Posteriormente sería suspendida de empleo y sueldo antes de ser despedida.

El “BarçaGate” acabó como la dimisión de seis de aquellos miembros de la junta directiva azulgrana: Emili Rousaud, vicepresidente institucional; Enrique Tombas, vicepresidente y tesorero; Josep Pont, responsable del área comercial; Silvio Elías, directivo encargado del Barça B; Maria Teixidor, secretaria y presidenta de la Comisión de Control y Transparencia; y Jordi Calsamiglia, responsable del área disciplinaria.