Laporta explica los “dramáticos” números rojos del Barcelona

Fútbol

Joan Laporta compareció ante los medios de comunicación unos días después de la carta del ex presidente, Josep Maria Bartomeu, en la que le acusaba de inacción durante estos meses y poco menos que le responsabilizaba de la situación del club y de la marcha de Messi. Laporta dijo que esa carta está “llena de mentiras” y desgranó los números procedentes de la auditoría que encargó su junta directiva tras su toma de posesión:

La deuda es de 1.350 millones, repartidos entre otros aspectos, de esta manera: 673 de deuda bancaria, 389 con jugadores, 56 compromisos del Espai Barça, 90 por litigios, 40 de abonados que no cobraremos, 79 de anticipo del 50 por ciento de derechos de televisión de la LaLiga.

La pérdida es de 481 millones de euros , consecuencia de los 631 millones de euros de ingresos y 1.136 millones de gastos.

El impacto por el covid fue de 91 millones de euros de pérdida . Esta cifra sale de la resta de los 217 millones que no se ingresaron menos los gastos asociados, que son 126.

La deuda bancaria se ha incrementado de forma alarmante y ya es de 673 millones de euros

Nada más tomar posesión, tuvieron que “pedir un crédito puente de 80 millones de euros a Goldman Sachs” porque si no, no podían “ pagar las nóminas ”.

El Camp Nou necesitaba obras urgentes porque si no se ponía en riesgo a los socios y socias. “Eran 119 patologías y con un coste de 1,8 millones de euros , y como lo hicimos rápido, el domingo pudimos abrir el estadio, antes no hubiera sido posible porque hubiéramos puesto en riesgo a los socios y socias”

”Una política de fichajes y de salarios errónea. Los veteranos tienen contratos largos y los jóvenes, cortos”, describió Laporta, que denunció que las reducciones que había pactado no eran tal, porque luego se devolvían de otra manera, “como primas de finalización de contrato, por ejemplo” y también excesos como que por un fichaje de “49 millones de euros, se pagó una prima de compra de 8 millones y una prima de venta de dos millones ” o que “a una persona se le pagaban 8 millones de euros por controlar fichajes en Sudamérica”.

Tenemos una masa salarial en total son 617 millones de euros. Representa un 25 o 30 por ciento más que nuestros competidores, como el Manchester City o el Real Madrid. Estamos muy por encima en cuanto a la masa salarial deportiva.

Con todos estos números, Laporta habló de una “situación de ruina” y de una “situación dramática”, aunque considera también que es una “situación transitoria”, que está con la “moral alta” y que considera que se están haciendo bien las cosas para revertir la situación. “con el tema de Leo, por ejemplo, triste, pero que se tenía que hacer porque el club está por encima”. “Pienso que en un par de años, la economía del club estará saneada”.

“A Messi le estamos eternamente agradecidos. Ha sido una bonita relación de amor que ha sido muy exitosa que se ha ido deteriorando, porque los últimos años no se cumplieron los objetivos deportivos, pero no sólo Leo, el equipo. Hemos adelantado la situación post Messi dos años, porque el contrato era de dos años. Ver la presentación con el PSG ha sido contradictoria, me hubiera gustado verlo en el Barça porque es el mejor del mundo, pero creo que hicimos lo correcto. Hicimos todo lo posible dentro de las posibilidades económicas del club. Insisto, sensaciones contradictorias, le deseo lo mejor y me gusta verlo feliz. Ahora quizá seremos rivales. Lo que me anima es que el vestuario está fuerte y comprometido”, añadió sobre la marcha de Leo, e insistió: “Los números no los conocíamos como ahora, pensábamos que la operación se podía hacer, pero la situación ha sido peor de lo que pensaba. Y cuando LaLiga nos dice lo que hay que hacer (aprobar el acuerdo con CVC), eso no lo puedo hacer. Y los dos entendemos que Leo no cabe”.