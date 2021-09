Así fue el gol de Ansu Fati en su reaparición en el Camp Nou 10 meses después

Fútbol

Ansu Fati volvió y no quiso esperar a mostrar las ganas que tenía de volver a jugar. La primera pelota que agarró hizo un regate y remató sin pensárselo, la segunda casi le hacen penalti y la tercera fue para adentro. Un gol, para que la fiesta fiesta fuera completa en un Camp Nou que no puede presumir mucho de ellas últimamente. La presencia del canterano con el “10″ a la espalda es simbólica, más allá de ese tanto. Se lesionó en noviembre de 2020, ha estado casi un año fuera y no todos sus partidos le van a salir tan de cara, pero su presencia sí anima a una grada que estaba realmente deprimida últimamente, desde la marcha de Messi hasta los últimos resultados.