Fútbol

Las dudas de Joan Laporta y buena parte de su junta respecto a Ronald Koeman venían de lejos. No surgieron precisamente a raíz de los malos resultados que se han ido sucediendo a medida que avanzaba la temporada. La derrota ante el Bayern en el Camp Nou bastó para que las dudas de Laporta sobre el técnico holandés salieran de nuevo a la luz. La falta de conexión entre el entrenador y el presidente procede de la temporada pasada y así lo confesaron Koeman y su agente en el documental “Força Koeman”.

En unas conversaciones en junio, Laporta ya comunicó a Koeman que necesitaba unos días para encontrar un nuevo entrenador. Si no daba con un nuevo técnico entonces Koeman seguiría en el Camp Nou como luego sucedió. “Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato. Y que, si no lo encontraba, entonces, Ronald podría continuar en el banquillo”, explica Rob Jansen en el citado documental. Koeman ratificó la afirmación de su agente: “Nos habíamos llevado siempre bien. Y entonces, el presidente me dice que tiene dudas, que necesita más tiempo y que buscará otras opciones para el puesto de entrenador. El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones. Le comenté que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con aquella historia. Le dije que lo arreglara si no me quería, pero que no me dejase con esta incertidumbre diciéndome que saldría a buscar otras opciones”. “Era una decisión loca, fundamentada en nada. Basada sólo en sus sensaciones. Una locura...”, según Jansen. El representante del técnico acusó al presidente de actuar de forma hipócrita: “Yo no volví a hablar con Laporta. Pero, afortunadamente, la gente que le rodea contribuyó a que Koeman se quedara. Entonces, el presidente salió ante los medios diciendo que continuarían juntos, que son amigos... esta es la hipocresía del deporte de alto nivel”.

El desgaste de Koeman ha ido creciendo con el paso de las jornadas y el Clásico fue la confirmación definitiva de que sus días estaban contados. Su salida del Camp Nou después de la derrota ante el Real Madrid fue el peor momento para el técnico holandés. Koeman fue víctima de insultos y de golpes a su coche cuando abandonaba el estadio por parte de unas decenas de aficionados blaugranas que mostraron de esta forma su inconformismo tras la derrota en el Clásico. El técnico, sin cordón de seguridad, tuvo que pasar con su vehículo entre decenas de aficionados que le esperaban, a la salida del Camp Nou y ya fuera de las instalaciones blaugranas. Cuando el técnico neerlandés aminoró la marcha para no atropellarlos, estos se lanzaron a golpear el coche entre insultos y algún grito de “fuera, fuera”. Su reflexión sobre el incidente fue: “No creo que haya solución. Para mí es más un problema social. Es gente que tiene problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. Parece que ha sido sólo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, y algunos con sus familias, les ha pasado lo mismo. A mí puede que por ser el culpable sea más exagerado, pero hasta a Carlos Puyol... Hay que buscar una fórmula para poder salir y que no se pueda repetir esto. Es un problema social que hay en todo el mundo”.