Los “asquerosos” métodos de Benaiges para abusar de menores: de la escala de Tanner a oler genitales

El pasado fin de semana salían a la luz los presuntos abusos sexuales del que fuera coordinador del futbol base del Fútbol Club Barcelona durante casi 20 años, Albert Benaiges. Una investigación publicada por el “Diari Ara” denunciaba que durante los 38 años que ejerció como profesor de educación física en L’Escola Barcelona, en el barrio de Les Corts, sometió a abusos sexuales y vejaciones a alumnos y alumnas menores de edad. El rotativo ofrecía unos sesenta testimonios denunciando la situación. Benaiges abandonó hace apenas dos semanas semana el club azulgrana aduciendo “motivos personales” pero desde entonces se han sucedido los desgarradores testimonios de deportistas que pasaron por sus manos y las críticas al FC Barcelona, al que acusan de ser conocedor de este asunto e incluso de haberlo tapado.

“La directiva y Laporta eran conscientes de estos rumores y hechos sobre Albert Benaiges, alegremente obviados con tal de habérselo “robado“ a Victor Font en las elecciones“ pic.twitter.com/s4zp66nOBl — hEchicEro (@Hechi9248) December 15, 2021

No en vano, Albert Benaiges no ha sido un cualquiera en el organigrama del Barça durante casi dos décadas. Regresó al club con la victoria de Joan Laporta en las últimas elecciones y se le nombró coordinador de fútbol base centrándose en las categorías cadete e infantil. Su reputación como técnico de la cantera era tal que se le considera la pieza clave para la llegada al club azulgrana de un ex jugador como Andrés Iniesta. Estaba tan considerado que en las últimas elecciones varios candidatos contaban con incluirle entre su gente de confianza en caso de alcanzar la presidencia. Benaiges estuvo antes en el Barça entre 1991 y 2011 hasta que la llegada a la presidencia de Sandro Rosell conllevó su salida. Desde entonces ha trabajado en Dubai, México y Japón.

El periodista Albert Llimos, que llevó a cabo la investigación, reveló en Onda Cero como les llegó la información y cual fue la reacción del FC Barcelona. “La información nos llega en julio y yo fui el primer sorprendido. Nos llegó por dos vías, un correo electrónico y otra persona que me cuenta lo mismo. Busqué patrón y en cuatro meses tenemos 60 personas hablando de diferentes situaciones. Entrar en duchas femeninas, masturbaciones en grupo, vejaciones...”

El efecto del reportaje es que cada vez más personas que estuvieron con Benaiges se decidieran a denunciar: “Antes de publicar el reportaje solo una persona decide denunciar. Cuando se publica hay un tsunami de gente que me localiza y me pregunta como puede denunciar. Ayer ya eran seis denuncias y esta semana llegaremos a doce, quince”.

“Motivos personales”

Ante la trascendencia de lo que estaba descubriendo, tanto el propio Benaiges como el Barça se pusieron en contacto con él: “Es el Barça el que me llama a mí. Primero Benaiges el que me dice que sabe que le estoy investigando. El Barça me llamó para decir qué pasa, si iba de verdad. Y yo dije que claro, que había actuado con extremo rigor. El día siguiente se llega a un acuerdo para que se aparte Benaiges, se dijo que por motivos personales”.

A partir de aquí, las denuncias y testimonios se ha sucedido y el escándalo ha alcanzado una dimensión tremenda, sobre todo tras conocerse que Benaiges ya había sido despedido por un motivo similar. Precisamente, según las últimas informaciones publicadas en medios catalanes, apuntan a que en México ya fue cesado por el mismo motivo.

Según publica Culemanía.com, en México, su aventura con el Chivas fue breve y terminó mal. Benaiges fue expulsado por sus métodos poco decorosos con los jóvenes de las categorías inferiores del club. Un técnico que trabajó con el Chivas ha relatado a este medio la historia oscura que se esconde tras una una figura muy respetada en el FC Barcelona. Según el técnico una de la cosas que hizo nada más llegara fue establecer la obligatoriedad de ducharse en el centro.

Albert Benaiges coordinador de desarrollo de Chivas y ex coordinador de fútbol base de Barcelona acusado de abuso infantil.



En 2014 se va de Chivas por demandas de padres y Laporta lo integra a su equipo apesar del escándalo y lo cesa cuando lo descubren.



VERGUENZA! pic.twitter.com/2MvhN1ojcr — Ⱥ....🇲🇽 (@MrORMFC) December 13, 2021

Escala de Tunner

Además, según su relato, utilizaba un curioso método para tocar los genitales de los menores. Se basó en la escala de Tanner para evaluar a los chavales del Chivas y emitir una opinión sobre sus opciones de llegar a la élite. La escala de Tanner fue ideada por James Tanner, un prestigioso pediatra británico, y sirve para valorar la maduración sexual de una persona a través de su desarrollo físico. Esta escala describe los cambios físicos observados en genitales, mamas y vello púbico, en ambos sexos, durante la pubertad. “Él siempre hablaba y presumía de la escala de Tanner, que mide los genitales masculinos y femeninos para el ver el desarrollo físico de un niño o una niña”, afirma el técnico.

Los peculiares métodos de Benaiges chocaron con la resistencia de muchos jóvenes, de sus padres y de la directiva del Chivas y acabó en la calle.

Pero aún hay más y los testimonios son aterradores. Una de las víctimas narraba así a Ser Catalunya las situaciones que sufrió con Benaiges. “Yo en el Sants era un niño de 12-13 años. Albert nos hacía desnudar a todo el equipo con la excusa de que nos tenía que hacer la revisión médica. Él se sentaba en una silla, ponía una báscula entre sus piernas y nos ponía a todos en fila. Nos hacía ir uno a uno, te subías encima de la báscula y su cara estaba a 3 cm de mis partes. Yo veía como olía a los niños que se subían a la báscula. Y a uno le dijo que se había masturbado y le explicó cómo tenía que limpiarse”.

COMUNICAT OFICIAL |

Davant de les informacions dels darrers dies sobre el Sr Albert Benaiges, vinculat a la U E de Sants durant més de 15 anys fins el 1991.

El club condemna i lamenta les conductes suposadament realitzades pel Sr Benaiges

(FIL) — UE Sants (@uesants) December 12, 2021

La víctima ha explicado como se sintió y qué consecuencias sufrió en aquel momento. “Me reboté y eso tuvo consecuencias. No volví a jugar a fútbol. Yo era un niño de 13 años, yo no entendía por qué no jugaba, porque me hablaba mal o porque me humillaba. Fue un maltrato psicológico permanente durante un año”, relató.

Albert Benaiges, ex coordinador del fútbol base del Barcelona, ha sido acusado de presuntos abusos a menores. Este relato de uno de los denunciantes hiela la sangre.pic.twitter.com/tUr4diOzXL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 15, 2021

La Unidad Central de Agresiones de los Mossos d’Esquadra (UCAS) será la encargada de centralizar las denuncias que exalumnos de la Escola Barcelona de Les Corts y la Unió Esportiva Sants están interponiendo contra el profesor y excoordinador del fútbol base del Barça Albert Benaiges, a raíz de la investigación del ARA que destapó el caso. El FC Barcelona, por su parte, echa balones fuera.

En febrero de 2019 un escándalo similar salpicó al Atlético de Madrid. El club se desvinculó entonces de uno de sus formadores, Manuel Briñas, quien admitió haber abusado sexualmente en los años 1970 de un niño en la escuela en la que trabajaba.