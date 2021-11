La puñalada de Xavi Hernández a Sergi Barjuan: lo descartó para el proyecto de Font

Fútbol

La llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona ha entrado en la recta final. Llegó el ‘Día D’. Después de que los representantes del técnico, del Barça y del Al-Sadd se reunieran ayer noche para tratar de alcanzar un acuerdo en un restaurante de un hotel de Doha sin éxito, esta mañana está previsto que se vuelvan a reunir para desatascar un fichaje que lleva días cocinándose. En el entorno blaugrana no hay dudas de que el centrocampista acabará ocupando el banquillo blaugrana en los próximos días, una opción que no entraba en los planes de Laporta hace unos meses. Su participación en la campaña política de Víctor Font de cara a las elecciones presidenciales y su rechazó a la propuesta de trabajar en las categorías inferiores del club, son las dos razones por las que Joan Laporta no quería contar con él e incluso llegó a afirmar que “no era la mejor opción”.

Sin embargo, la crisis del equipo ha modificado por completo el plan de Joan Laporta que se agarra al póster electoral de Font para salvar los muebles. Jordi Cruyff (actual director de scouting internacional del Barça), Albert Benaiges (coordinador del cadete en el fútbol base), Albert Capellas (coordinador del fútbol base en categoría juvenil), Jordi Mompart (director de investigación y analítica), Ferrán López (director de seguridad del club) y Jaume Guardiola (presidente de la comisión económica), son ejemplo de ello.

El interino

Y el último Xavi Hernández. Tras el partido del Barça en Vallecas el club decidió despedir de manera fulminante a Koeman. Nunca fue un entrenador del agrado de Laporta, que cuando llegó a la presidencia hizo todo lo posible para encontrar un sustituto. Como no lo logró, aguantó con el neerlandés, pero era una relación de conveniencia, un matrimonio que no podía separarse porque sería la ruina. Al final no quedó otra y anunció a Sergi Barjuan como técnico interino a la espera de Xavi. Aunque se había dado por hecho que el candidato favorito era Albert Capellas, finalmente fue Sergi el elegido para dirigir al primer equipo ante el Alavés, el Dinamo de Kiev y el Celta de Vigo, que se disputa este fin de semana.

Vetado por Xavi

Sin embargo este binomio Xavi-Sergi esconde una curiosa historia. Ambos serán entrenadores del primer y segundo equipo del FC Barcelona y tendrán que trabajar de forma conjunta. Lo más curioso del caso, según desvela hoy Culemanía, es que ambos también habrían podido formar parte del proyecto de Víctor Font si no hubiese perdido las elecciones frente a Joan Laporta. Como ya se anunció durante la carrera electoral, Xavi iba a liderar la parcela deportiva del club con Font. Lo que no se sabía, en cambio, es que fue el propio Xavi uno de los responsables de descartar a Sergi para aquel proyecto, según ha podido averiguar el citado medio que sigue la actualidad blaugrana.

El actual entrenador interino del Barça fue de los que se sumó al bando de Laporta durante la campaña electoral, tras haber sido descartado por el equipo de Font, que llevaba muchos más años trabajando su propuesta. De hecho, Font había jugado con Sergi en el Granollers y mantenían una buena relación, pero el entonces candidato delegó la decisión en los profesionales de fútbol, que eran Juli López y el propio Xavi. Y la respuesta fue negativa. El próximo técnico del FC Barcelona no lo quería en su equipo.