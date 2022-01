Los WhatsApp de Alves a Bartomeu que lo dejan en mal lugar

El estreno de Dani Alves con el Barcelona tendrá que esperar. El brasileño fue el primer fichaje de la era Xavi. Es el regreso con 38 años del que ha sido mejor lateral derecho en la historia del club y tras ser presentado en noviembre no podía debutar hasta enero. Su positivo en covid va a retrasar un poco su regreso al césped en un partido oficial. Antes de jugar, Alves ha sido el centro de una polémica por una entrevista que concedió a “Alkass Sports Channels” en la que, además de tener palabras de halago a Florentino Pérez, asegura que si le hubieran ofrecido volver en la etapa del anterior presidente, Josep Maria Bartomeu, hubiera dicho “no”. “No hubiese aceptado una oferta suya, me fui cuando él era el presidente y no tenía sentido volver a trabajar con él”, fueron las palabras del defensa. Pero “Culemanía” ha sacado unos WhatsApp de 2019 que demuestran lo contrario.

-”Señor presidente, quiero volver allí, quiero volver a mi casa y quiero jugar la copa del mundo de 2022 como jugador del Barça!!! Dejemos los orgullos de lado, nos necesitamos y lo sabemos!”. “Saludos”, decía el futbolista.

-”Hola Dani, para volver ningún problema, pero deberían estar conformes los técnicos del Barça, has hablado con Abidal? Fuerte abrazo, Barto”, responde Bartomeu.

-”Puedo hablarle si quieres”, sigue el jugador.

-”Informo a Abi y vosotros os llamáis”, concluye el ex presidente.

Alves estuvo en el Barcelona entre 2008 y 2016, conquistando, entre otros títulos, seis ligas y tres Champions. Disputó 391 partidos de azulgrana, en los que marcó 21 goles. Se marchó gratis a la Juventus y después pasó por el PSG antes de regresar a Brasil, al Sao Paulo, en 2019. Su regreso al Camp Nou ha sido desconcertante para muchos por la edad que tiene, y se entiende más como un elemento para reforzar la idea que tiene Xavi de recuperar los “valores” y la “disciplina” que según el nuevo técnico se habían perdido. Tiene muchas opciones de ser titular, ya que la realidad es que desde que se marchó el puesto de lateral derecho no ha tenido un dueño rotundo. Durante mucho tiempo tuvo que ser Sergi Roberto, un centrocampista de toda la vida, quien jugara ahí, y ahora Dest no convence y Mingueza, central reconvertido, sufre cuando tiene enfrente a jugadores muy rápidos.

La contrarréplica de Alves al mensaje que publicó “Culemanía” también llegó: “Para los que si importa con el Barça, hacemos lo que haga falta… pero la vida sabe lo que cada uno merece. Sorry… Thanks”.