Piqué vuelve a la carga: “Si fuera presidente, mandaría a tomar por el culo...”

El capitán del FC Barcelona no se corta. ¿Qué haría Gerard Piqué si fuese presidente del Barcelona? Para muchos, el central es el candidato perfecto para hacerse con las riendas de la entidad cuando cuelgue las botas. E Ibai Llanos, en su canal de Twitch, quiso saber su opinión al respecto.

“Si fuese presidente, haría un club más moderno. Yo cambiaría muchas cosas. Mandaría a todo el entorno a tomar por culo. ¿Qué son tóxicos? A tomar por culo. Y el que se sienta señalado como entorno, a tomar por culo”, dijo sin tapujos.

El culebrón Dembélé

Piqué también fue cuestionado acerca del futuro de Ousmane Dembélé, quien no ha renovado con el club y acaba contrato el próximo mes de junio. Las últimas noticias le ubican en el radar del PSG, pero parece que ni el propio jugador sabe qué será de su futuro.

“Entiendo a ambas partes. Estamos en un negocio que mueve mucha pasta. Cada uno es libre de defender sus intereses. Que se encuentre la mejor solución. Alguna vez se lo hemos preguntado y no se moja, está a verlas venir”, aseguró.

De sus polémicas en Twitter, Piqué comentó que “cuando me engancho por Twitter, quiere decir que estoy motivado. Me gusta engancharme porque luego me motivo, mi cabeza me funciona así. Cuando estoy indiferente no estoy muy motivado”. Y cerraba el tema asegurando que “estoy muy motivado, va a rachas, me apetece estar en el campo, jugar bien”.

Aviso a Haaland

El capitán blaugrana también recordó que llamó a Vinicius para que fichara por el Barcelona y lanzó un mensaje a Haaland: “si yo fuera Haaland y quiero ganar el Balón de Oro, no iría al mismo equipo que Mbappé”, recomendándole directamente que no firme por el Real Madrid. y añadió: “Pongo la mano en el fuego que Mbappé y Haaland no jugaran juntos en el mismo equipo”.