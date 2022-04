Y después del lío... Piqué vuelve a jugar

Xavi dio la lista de convocados para el importante partido que tiene el Barcelona el jueves ante la Real Sociedad, y la gran novedad es el regreso de... Gerard Piqué. En medio de la polémica, de la intermediación de su empresa para que la Federación llevara la Supercopa de Europa a Arabia Saudí, el central regresa al césped tras haber estado parado casi cuatro partidos. En la ida contra el Eintracht aguantó 23 minutos: arrastraba unas molestias en la zona de los aductores que explotaron. Se perdió el duelo con el Levante, la vuelta de los cuartos de la Europa League, en la que el equipo azulgrana fue eliminado, y el desastre contra el Cádiz que le aleja definitivamente de intentar pelear por la Liga.

Sobre toda la polémica de Piqué fue preguntado Xavi. “Es una persona muy extrovertida, le gusta estar en boca de la gente, en ese sentido somos antagonistas. Pero es Gerard, le conozco, si estuviese distraído sería el primero en decírselo, pero todo esto es como gasolina para él, adrenalina. Es una droga en el buen sentido de la palabra. Está muy concentrado y se le ha echado de menos estos partidos”, respondió el entrenador. Sin él los resultados han sido francamente malos: el empate en Alemania contra el Eintracht, confirmado después en el Camp Nou con el 2-3 en un partido en el que el Barça se vio muy superado en las contras y sólo tuvo un ataque de orgullo al final; la victoria por la mínima ante el Levante en el último minuto, el día de los tres penaltis en contra; y el tropiezo gordo contra el Cádiz en el Camp Nou

“Es Gerard, lo conozco muy bien. Sé cómo llevarlo y el también sabe cómo llevarse. Creo que hasta necesita estos estímulos para motivarse”, insistió el preparador barcelonista. “Es muy difícil... [opinar sobre lo sucedido con Piqué y la Federación] Mi opinión no va a cambiar nada. Uno hizo un Twitch y Rubiales ha hecho una rueda de prensa. A Rubiales lo conozco bien, es un tío noble, mira por el bien de todos, confío en su honestidad. Él tiene que dar las explicaciones. Yo pienso que los dos están mirando por el bien de la gran mayoría, si no no lo hubieran hecho. Quiero pensar eso. Y tengo muy buena relación con los dos”, añadió.

La derrota del Betis ante el Elche da un respiro al Barça en la lucha por la Champions, pero la Real Sociedad también está metida en la pelea.