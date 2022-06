La “decadencia” de Piqué

Gerard Piqué no está en su mejor momento. La imagen de triunfador que le ha acompañado durante toda su carrera está ahora en sus niveles más bajos. En los últimos meses se le ha colocado en el punto de mira por temas extradeportivos que han terminado por mezclarse con los deportivos. Las conversaciones filtradas con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, publicadas por «El Confidencial», no le han dejado en buen lugar al pedir favores que aseguró que no pidió; incluso su separación con Shakira, las fiestas que se han hecho públicas y todo el ruido que genera con casi todo lo que hace, sus negocios, su canal de Twitch... están lejos de la imagen de discreción que buscaba y que proclamó Xavi con su llegada. El técnico se reunió con el futbolista y no tardó en trascender que la conversación había sido importante y que quien fuera su compañero de vestuario durante siete temporadas le advirtiera de forma sincera que la próxima temporada iba a perder protagonismo. Hubo informaciones que hablaban incluso de que le invitaron a que se retirara, pero eso está lejos de la idea del jugador.

Xavi vivió algo parecido con la llegada de Luis Enrique, aunque en su caso no por problemas extradeportivos. El ahora seleccionador le dijo que iba a jugar menos minutos. Xavi se quedó como suplente de Rakitic, aunque tuvo mucha participación y levantó la Champions de Berlín en 2015. La filtración de la conversación con Piqué deja al futbolista en mal lugar, pero por otro lado el club colgó en sus redes sociales un vídeo de cómo el defensa se está machacando para ponerse en forma y recuperarse de la última lesión. El club le adeuda mucho dinero al central, que difirió su sueldo para cobrar menos los primeros años de su contrato renovado en 2020 y más al final. Se habla de unos 50 millones pendientes y se le va a pedir un nuevo esfuerzo para hacerle una rebaja, como ha pasado con Sergi Roberto y su ampliación hasta 2023. El club necesita bajar la masa salarial de 560 millones a 400 para tener maniobra a la hora de hacer nuevas contrataciones.

Competencia y cambio de ciclo

Además de la llegada de Christensen, procedente del Chelsea, el Barcelona tiene la intención de fichar otro central de peso que podría ser Koundé o Koulibaly si la situación económica lo permite. También están Eric García y Araujo. Este último es ahora el mejor defensor que tiene el club, y es joven, símbolo del futuro de la entidad, del cambio de ciclo definitivo y la era post Messi, junto con los Pedri, Ansu Fati, Gavi (la renovación podría estar cerca)... Piqué acepta el órdago del club y peleará por recuperar su sitio de indiscutible que en realidad sí tuvo la temporada pasada. Sólo las lesiones le impidieron jugar más, y aún así fue el séptimo con más minutos de la plantilla (2.981), por detrás de Ter Stegen (4.350), Busquets (4.300), Jordi Alba (3.773), Frenkie de Jong (3.468), Araujo (3.150) y Gavi (3.029). Piqué terminó la temporada muy lastrado por las lesiones y forzó para jugar sólo en determinados partidos.

Gerard y Sergi, en modo 🔥 pic.twitter.com/coDvpyZDWz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 14, 2022

No es la primera vez que el defensa se encuentra en una situación similar, aunque en esta ocasión lo hace con el añadido de sus 35 años. Guardiola se marchó del Barcelona quemado tras unas temporadas muy intensas y uno de los jugadores con los que hubo más tensión fue con Piqué. En 2014, con la llegada de Luis Enrique, Gerard aseguró: «Ahora mismo no estoy entre los mejores centrales del mundo, pero sé que puedo recuperar mi nivel». Siempre regresó con fuerza. Esta vez también ha hecho concesiones como no acudir a un acto que tenía previsto en Valencia para promocionar la Copa Davis de tenis, ideada por su empresa, Kosmos. El Barça sólo quiere al Piqué futbolista, en forma y con la mente cien por cien en el césped. Es verdad que con el anterior presidente también se solicitó la ayuda del Piqué empresario, para el patrocinio de la camiseta con Rakuten.