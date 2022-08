El Barcelona logra por fin una salida para Umtiti

Los dos futbolistas que hay en la foto que acompaña a esta información, Piqué y Umtiti, apuntaban a ser una pareja estable y duradera de centrales en el Barcelona... Pero no. Apenas duraron un par de temporadas porque el jugador francés entró en una espiral de lesiones. O de lesión, en singular. Un problema en el cartílago articular de la rodilla izquierda no le permitía rendir al cien por cien y optó por un tratamiento conservador. Un médico conocedor de la situación del defensa dijo: “Hasta que no se opere, no va a poder jugar tres partidos seguidos”. Pero Umtiti no se operó, lo que hubiera supuesto un parón más largo, y los tratamientos no terminaron de funcionar y se fue apagando hasta dejar de contar.

Eso sí, le dio tiempo a disputar el Mundial de Rusia con Francia y proclamarse campeón siendo muy protagonista y titular junto con Varane. Pero a partir de ese curso, sus apariciones en el Barcelona empezaron a ser escasas: 15 partidos (1.268 minutos) en la temporada 2018/19 (con Valverde como entrenador), 18 partidos (1.316 minutos) en la 2019/20 (con Valverde y Quique Setién como entrenadores), 16 partidos (828 minutos) en la 2020/21 (con Koeman en el banquillo) y 1 partido (90 minutos) en la 2021/22 (con Koeman y Xavi), en la que también se ha visto afectado por una fractura en el que quinto metatarsiano.

Lleva mucho tiempo el Barcelona buscándole una salida y la ha encontrado: se marcha cedido al Lecce italiano por este curso, hasta junio de 2023, sin que exista opción de compra.

La paradójica situación de Umtiti se produjo el pasado enero. Era un jugador que no contaba para Xavi, pero renovó hasta 2026, tres años más de lo que tenía firmado, bajándose el sueldo para que el club pudiera inscribir a uno de los fichajes del mercado de invierno: Ferran Torres. Por tanto, Umtiti volverá a la casilla de salida el próximo verano, aunque si completa una buena temporada y las lesiones le dejan jugar muchos partidos seguro que no le va a faltar mercado porque es un buen central y tiene todavía 28 años.

Umtiti no había entrado en la convocatoria en ninguno de los partidos oficiales de este curso. Esta por ver qué hace el equipo azulgrana en los seis días de mercado que quedan con Dest, Braithwaite, Aubameyang, Memphis y Frenkie de Jong. La prioridad es poder inscribir en la Liga cuanto antes a Koundé.