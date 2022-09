El tesoro de Shakira que Piqué retiene en Kosmos y la cantante quiere recuperar a toda costa

Todo parece indicar que la batalla entre Shakira y Gerard Piqué no acabará pronto, pues después de su ruptura el pasado 4 de junio, la ex pareja ha comenzado una batalla legal no solo por la custodia de sus hijos sino también por sus bienes y, en las últimas horas, se ha conocido un tesoro que permanece en poder del jugador blaugrana y que la cantante quiere recuperar a toda costa.

En medio de una dura lucha, para la cual Shakira contaría en los informes de los detectives con una carta clave para su victoria por tribunales, el periodista y paparazzi Jordi Martin reveló un detalle desconocido. Lo hizo en el programa de TV “El Gordo y la Flaca” (Univisión). “En la oficina de Piqué, en Kosmos, aún están expuestos los premios Grammy de Shakira, que él no se los ha devuelto”, subrayó. En consecuencia, a diario, quien los observa es la propia Clara Chía, que trabaja como organizadora de eventos en la firma. Son 15 los galardones que la cantante ganó en las distintas ediciones de los Grammy y no está dispuesta a perderlos.

Sin embargo, una decisión de Gerard podría ser clave para firmar la paz. Shakira está decidida a afincarse en Miami, lejos del acoso que sufre en Cataluña, y en principio el capitán blaugrana había aceptado firmar la autorización para la mudanza de los niños, a cambio de un paquete de pasajes de avión en primera para visitarlos y de una “indemnización” económica (se habló de 400.000 dólares). No obstante, luego cambió de opinión.

“Según fuentes internas del club, Piqué le comunicó a la directiva su deseo de salir del club, y me dicen que es casi un hecho que podría jugar en el Inter de Miami, y que incluso ya tiene un acuerdo verbal, algo que ayudaría a Shakira en su deseo de vivir en el Sur de Florida. Sin embargo, él y la colombiana aún no han llegado a un acuerdo”, indicó Martin.

La versión que vincula al zaguero con el elenco de la Major League Soccer data de antes del inicio de la temporada. Hoy en Barcelona ya no es un intocable y sufre jornada tras jornada la pena de banquillo: Solo ha disputado unos minutos (saltando desde el banquillo de suplentes) en el triunfo de este miércoles por 5-1 ante Viktoria Plzen por la Champions League.

El avión privado, otro bien en disputa

Pero este no es el único tesoro por el que la pareja ha entrado en una feroz disputa. Y es que, tal y como se supo hace unas semanas, ninguno de los dos quiere renunciar al millonario avión privado que adquirieron en 2010 con el fin de viajar con todas las comodidades durante sus vacaciones.

El avión, un Learjet 60XR está valorado en 20 millones de dólares y ha sido modificado en su interior, pues cuenta con un dormitorio con dos camas, así como una sala de estar con televisión de plasma para mayor entretenimiento de Milan y Sasha durante los desplazamientos por aire y un comedor familiar. Tiene capacidad para 10 viajeros.

De acuerdo con fuentes cercanas a la ex pareja, Shakira y Gerard Piqué -como hacen otros futbolistas como Cristiano o Messi- arrendaban el millonario avión privado mediante una empresa, esto con tal de disminuir los gastos de mantenimiento cuando la aeronave no se usaba.

Al culebrón aún le quedan varios capítulos.