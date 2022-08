Así es el lujoso avión de 20 millones por el que se pelean Piqué y Shakira

Todo parece indicar que la batalla legal entre Shakira y Gerard Piqué no acabará pronto, pues después de su ruptura el pasado 4 de junio, la ex pareja ha comenzado una batalla legal no solo por la custodia de sus hijos sino también por sus bienes y, en las últimas horas, se ha conocido un bien al que ninguno de los dos quiere renunciar.

Esta vez se trata del millonario avión privado que adquirieron en 2010 con el fin de viajar con todas las comodidades durante sus vacaciones.

El lujoso Learjet 60XR FOTO: Instagram larazon

Modificado a gusto de la pareja

El avión, un Learjet 60XR está valorado en 20 millones de dólares y ha sido modificado en su interior, pues cuenta con un dormitorio con dos camas, así como una sala de estar con televisión de plasma para mayor entretenimiento de Milan y Sasha durante los desplazamientos por aire y un comedor familiar. Tiene capacidad para 10 viajeros.

De acuerdo con fuentes cercanas a la ex pareja, Shakira y Gerard Piqué -como hacen otros futbolistas como Cristiano o Messi- arrendaban el millonario avión privado mediante una empresa, esto con tal de disminuir los gastos de mantenimiento cuando la aeronave no se usaba.

El Bombardier’s Learjet 60XR se presentó en 2005 como una versión mejorada del Learjet 60, destacando en rendimiento y ofreciendo una cabina con más espacio útil. Supera a cualquier otro jet de su categoría en términos de velocidad de ascenso, capaz de remontar 1.800 metros por minuto. Este jet de negocios de tamaño medio es el modelo más grande de la familia Learjet, con nuevos motores turboventilador de bajo consumo y un fuselaje mayor de más de 1 metro de longitud en comparación con la serie Learjet 55. El diseño tradicional ofrece una zona de asientos realmente cómoda para ocho pasajeros y dos miembros de la tripulación, generalmente dispuesto según un diseño club para los pasajeros, un asiento individual y una cama convertible en dos asientos.

Su rendimiento depende de las condiciones climáticas, pero el Learjet 60XR no deja de ser el más rápido en su categoría, superando el tráfico aéreo y las turbulencias a las más altas altitudes.

Millonario patrimonio

El avión se suma así a la disputa por su millonario patrimonio. Aunque cada uno tiene sus negocios y no estaban casados, sí que tiene que arreglar aquellas cosas que tenían en común. Y, desde luego, problemas de dinero no van a tener.

Según la revista Celebrity Net Worth, Pique acumula 80 millones de euros. Además de lo que ha ganado jugando al fútbol desde muy joven, enseguida entendió que tenía que diversificar el dinero que ganaba y se ha puesto a ello. Estudió el Master «The Business of Entertainment, Media, and Sports” y ha emprendido varios negocios, desde editoriales, hasta televisivos, y también de mediación, como lo de la Supercopa de España y sus tratos con Rubiales. Sin duda, su gran negocio fue la Copa Davis de tenis, una competición tradicional que él cambió de formato. Sus alianzas con Ibai Llanos también han sido bastante publicitadas. El futbolista del Barcelona vio en Twicht y en el joven comunicador un modo de ganar dinero.

Shakira, según la misma web, tiene un patrimonio de unos 300 millones de euros y una inmensa propiedad en Miami, de 11,6 millones de dólares y según la publicación, sus vecinos son Matt Damon, Ricky Martin, Jennifer López, Alex Rodríguez o Michael Bay.

Según Marca, como pareja adquirieron dos propiedades en Barcelona, que son las que más problemas pueden dar en las discusiones y reparto por la separación familiar. Una Esplugues de Llobregat, de unos 4,5 millones de euros y otra que estaría en torno a los 5 millones de euros. La casa tiene estudio de grabación, gimnasio, mucho espacio y muebles de altísima calidad.