“Lo peor es el descaro”. La indignación del Elche por el “robo” arbitral en el Camp Nou

La actuación arbitral en el Barcelona-Elche provocó la indignación del equipo ilicitano. Su entrenador, Francisco, fue expulsado por protestar después del segundo gol de los azulgrana que marcó Memphis en una posición muy ajustada. Más ajustada aún era la posición de Lewandowski en el primer gol, pero lo que verdaderamente encendió a los miembros del Elche fue la posible expulsión de Kessié.

El Elche ya había perdido a su capitán, Gonzalo Verdú, expulsado en el minuto 13, cuando reclamó la segunda amarilla para Kessie, El marfileño del Barcelona ya había visto la amarilla por un manotazo cuando dio otro a John, el central del Elche, que podía haberle costado la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión. Pero no lo expulsó Muñiz Ruiz y el costamarfileño pudo acabar el partido.

«No entiendo nada», escribió en su cuenta de Twitter el jugador del Elche Pere Milla.

«Repito, no entiendo nada», insistió después.

«Lo peor es el descaro», añadía el director de márketing y relaciones públicas del Elche., Jorge Pérez Catalá.

La indignación también se sentía en el campo. “Si nos expulsan a uno en el Camp Nou en el minuto 13 es muy difícil», aseguraba Gerard Gumbau, centrocampista del Elche, después del partido ante los micrófonos de Dazn. «Hemos competido. Orgullo es el sentimiento. Sabíamos que era muy difícil desde el principio. Sabíamos que era muy difícil y los detalles no han ayudado», añadía.

Se lamentaba especialmente de la expulsión de Gumbau, sobre la que no tenía ninguna duda, «Expulsión», aseguraba. «Estamos rozando el límite de todo, pero tenemos que callar, tragar y trabajar», afirmaba. Y sobre lo que le faltó a su equipo para sacar algo positivo, tampoco tenía muchas dudas. «Nos ha faltado un hombre más, pero estoy orgulloso de mis compañeros porque lo hemos dado todo. El Barça tiene una de las mejores plantillas del mundo», concluía.

«Puede que nuestra expulsión lo sea. Pero ha habido una acción de segunda amarilla o roja a Kessie por un manotazo y eso me ha hecho perder los papeles con el linier porque consideraba que estábamos siendo perjudicado», se lamentaba después del partido Francisco, el entrenador del Elche. Pero se disculpaba con el asistente arbitral. «Es culpa mía por dirigirme a él porque no debo hacerlo. Y no tengo ningún problema en pedirle perdón».

El Elche sólo ha conseguido un punto de los 18 posibles que se han disputado hasta el momento.