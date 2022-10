Xavi, antes del Clásico contra el Madrid: “No sé si cachondo es la palabra...”

Se ríe Xavi y bebe agua. «No sé si cachondo es la palabra...», responde a la pregunta. «Está muy bien. A mí me gusta jugar con el Madrid. Me encantaría seguir siendo futbolista, es en estos partidos es donde tienes que dar la talla. Y como entrenador, también. Lo veo como una oportunidad para salir más líderes», añade el entrenador azulgrana, siempre optimista, incluso ahora, en el que podría considerarse el peor momento desde que llegó al banquillo del Camp Nou, hace casi un año.

El empate contra el Inter y la casi eliminación de la Champions fue un golpe duro y al entrenador, mito como jugador y que llegaba como técnico como un gurú, más todavía con la marcha de Messi, le llegaron las primeras críticas. «Hemos fallado. Entiendo a la afición. Sé dónde estoy. El otro día no salió y no nos dio para ganar el partido. Vine aquí hace un año para revertir la situación y todavía lo veo. Veo mimbres en la plantilla, hemos hecho buenos fichajes. Obviamente en Europa hemos fallado, pero en Liga estamos bien, queda Copa, Supercopa...», insiste el preparador catalán. «Tengo la sensación de que seguimos estando en construcción. Lo del otro día con el Inter es duro, pero creo que vamos por el buen camino. El proyecto acaba de arrancar. Paciencia...», opina.

🔊 Xavi: "Tenemos que centrarnos en el trabajo y tratar de estar unidos dentro del vestuario"#ElClásico pic.twitter.com/uhYxXhUdJO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 15, 2022

Justo eso es lo que le faltó al Barcelona el miércoles contra el Inter. El fichaje de Xavi como técnico, sin experiencia en Europa, habiendo dirigido sólo en Qatar, se veía como ideal para recuperar la esencia del Barça campeón, de la que él era el arquitecto. Pero poco de eso se vio el último día de la Champions. Donde debía haber control y pausa se vio locura. «No queremos ir y volver. Queremos atacar en bloque y defender en bloque. Queremos jugar en posicional y someterlos en campo contrario», analiza el ex centrocampista, que tiene en su cabeza la teoría, pero a veces no consigue que sus jugadores la lleven a la práctica y en otras ocasiones pese a que lo hacen no es suficiente. Contra el Inter sufrió mucho Busquets, uno de los señalados (otro fue Piqué, por tanto, dos de los veteranos). «No hicimos la segunda parte... No Busquets, todos, nos partimos y ahí sufren mucho los centrocampistas, especialmente él. Pero es un jugador importante para el grupo, es el capitán. ¿Intocable? Todos deben estar preparados para participar», continúa con el análisis.

El día que no lo vea claro que iré a casa XAVI

«No firmo jugar mal y ganar. No es la idea. Lo de la segunda parte del Celta no es la idea, aunque ganamos. Lo de la primera, sí», insiste. Quiere ir con sus principios hasta el final. «Confío en el trabajo y creo que el equipo ha mejorado desde que llegamos. El día que no lo vea claro y que crea que no sea un solución me irá a casa, porque soy muy culé», concluye Xavi.