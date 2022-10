Así fue el doble error de Piqué por el que queda señalado en el Barcelona - Inter

El Barcelona no supo competir otra vez en un partido de peso en la Champions y el empate con el Inter (3-3) le condena a la casi eliminación, a no depender de sí mismo (aquí, las milagrosas cuentas para clasificarse). Y el principio del fin fue el primer gol de los italianos, el del empate:

En ese tanto de Barella hay un doble error clarísimo de Gerard Piqué. Por un lado, el veterano y experimentado central es el que rompe el fuera de juego, estando como dos metros por detrás de la línea que marcaba la defensa, y después cuando la pelota le pasa por arriba, aunque no podía llegar, abre las manos como diciendo que no pasaba nada, que no había nadie detrás, cuando en realidad estaba el centrocampista italiano para controlar y rematar.

Gérard Piqué, un drame en deux actes pic.twitter.com/ODvBob0mQV — Wiloo (@WilooFootball) October 12, 2022

Justo después también falló al intentar adelantarse a cortar un balón que se llevó Dumfries, pero que no acabó en gol. No fue, en general, un desastre el partido de Piqué, pero el fallo tan llamativo y evidente del primer gol le condena. A partir de ahí, hay que mirar a muchos lados porque quedaba toda la segunda parte para reaccionar y el Barcelona se volvió loco y propuso un partido de ida y vuelta que no supo jugar.

En circunstancias normales, Piqué no hubiera sido titular. Xavi apenas lo estaba utilizando este curso, pero la plaga de lesiones se instaló en la defensa barcelonista y sólo quedaban dos centrales sanos, él y Eric García, que también tuvo un error monumental en la marca con Lautaro Martínez en el segundo gol interista. Piqué ha sido titular en tres de los cuatro últimos partidos y en Liga tuvo un gran rendimiento contra el Mallorca y especialmente contra el Celta, pero en la noche más importante falló.

Ahora, al central le están sacando en redes sociales las declaraciones que hizo en 2020, cuando aseguró, después del 2-8 que el Barcelona sufrió ante el Bayern Múnich, que no podían seguir así por Europa, que habían tocado fondo y que si se tenía que ir, que dar un paso a un lado, para que llegara sangre nueva al club lo haría. El desastre azulgrana en la Champions empezó años atrás, con la eliminación ante la Roma, después llegó lo del Liverpool, el citado 2-8, y no ha parado.

Gerard Piqué, en 2020 tras encajar 8 goles contra el Bayern de Múnich: pic.twitter.com/gbbXHMFiMY — Lasvocesdelfutbolgt (@Lasvocesdelfut2) October 12, 2022

También falló otro de los veteranos, este sí intocable para Xavi: Busquets. El mediocentro se equivocó en una salida de balón que fue el origen del 1-2 de Lautaro Martínez. Justo después de ese momento, fue sustituido para que entrara Frenkie de Jong. La reflexión del centrocampista en Movistar fue muy dura: “Una decepción, era un grupo difícil pero teníamos que aspirar a más con el trabajo y los fichajes que se han hecho. No es matemático, está muy difícil, lo vamos a intentar pero no dependemos de nosotros y estamos tristes por ello”.