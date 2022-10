El Barça, pendiente de un milagro... o de dos: los números que llevan al pesimismo azulgrana

El Barcelona se mueve entre la fe y la resignación. «Tenemos una pequeña esperanza», dice Xavi ante lo que espera esta noche. «Pero está muy difícil», añade. Después de la buena reacción de la semana pasada en Liga tras la derrota en el Clásico, con los triunfos contundentes ante el Villarreal y el Athletic Club, toca volver a los demonios europeos para confirmar el desastre o para confiar en un milagro... O tal vez en dos. El problema es que el primero de ellos no depende de lo que haga el equipo español. A las 18:45 le toca esperar a lo que suceda en el Inter-Viktoria Plzen. Si los italianos ganan, se acabó, se confirmará que los azulgrana están otra vez fuera de la máxima competición continental en la fase de grupos, lo que supone un contratiempo importante al ilusionante proyecto que arrancó este verano.

De los 32 equipos que disputan la competición a estas alturas, sólo dos no suman ningún punto, y uno de ellos es el Plzen (el otro es el Glasgow Rangers, emparejado con Nápoles, Liverpool y Ajax). Además, son los dos equipos que más goles han encajado: 16. Los checos sólo tienen tres a favor, uno de ellos en el Camp Nou, donde encajaron un 5-1, y otros dos en su estadio ante el Bayern, después de llegar 0-4 al descanso. En el partido que ya han jugado contra el Inter, como locales, perdieron 0-2. El duelo en el que tienen que sacar al menos un punto para que el Barcelona siga vivo es en Milán.

🔊 Xavi: "Siempre soy positivo, pero la situación es incómoda porque no dependemos de nosotros mismos" pic.twitter.com/ZthmqpDGho — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 25, 2022

No son cifras para tener demasiada esperanza, pero es lo que le queda al Barcelona y en el fútbol todo es posible. Xavi ha cambiado esta vez la dinámica habitual del grupo y no se van a concentrar en el hotel, van a hacerlo más tarde, un par de horas antes de que empiece su encuentro en el Camp Nou, porque el Inter-Viktoria Plzen se juega antes. Y en el vestuario verán todos juntos ese encuentro. Cuando los catalanes salgan al césped ya sabrán si están fuera de la Champions o no para afrontar lo que sería el segundo milagro: ganar (o empatar si el Inter pierde) ante el Bayern Múnich. Los últimos duelos contra los alemanes han terminado 2-8, 0-3, 3-0 y 2-0, siempre a favor del conjunto bávaro.

En Múnich estuvimos muy bien. Ahora, tenemos que conseguir juego y resultado XAVI

Aunque la última vez, que fue hace apenas un mes y medio, las sensaciones fueron diferentes de los años anteriores, el resultado terminó siendo más o menos lo mismo. «Creo que estuvimos muy bien en Múnich a pesar del resultado, que fue muy malo. Lo que tenemos que hacer es conseguir el juego y el resultado», recordó de nuevo Xavi. La Champions empezó del revés para el Barça con ese partido en Alemania y no se ha enderezado. Contra el Inter le faltó juego por momentos y cuajo cuando los italianos empataron en el Camp Nou, con casi toda la segunda parte por delante por jugarse. «La sensación que tengo es que lo hemos tenido en nuestra mano y se nos ha escapado por errores propios», insistió el entrenador azulgrana sobre sus impresiones, contrarias a las del año pasado, en las que directamente el equipo no daba para más y fue superado de principio a fin. Ese sentimiento hace que la eliminación que está por venir sea más dolorosa.

La cuestión es cómo motivar a sus jugadores si la eliminación está confirmada. «Tenemos que ganar ante un rival intenso, físico, tácticamente muy bien trabajado, uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que ganar con independencia de lo que ocurra en Milán para demostrarnos que podemos pelear con los mejores. Yo lo veo como una oportunidad», afirmó Xavi. El Bayern, que llega con algunas bajas, ya tiene asegurada la clasificación, pero le falta confirmar la primera posición.