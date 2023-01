El plan del Atlético y del Barcelona para fichar ya mismo a una estrella mundial que ya conoce España

El mercado invernal no ha hecho nada más que empezar. La salida de Joao Félix del Atlético provoca un efecto dominó. Pues bien, el equipo rojiblanco ahora busca un sustituto para el portugués. La primera opción es la de Depay, pero también gusta mucho un Aubameyang que no termina de adaptarse bien al conjunto blue. Sin embargo, no lo tiene nada fácil porque el propio Laporta está pendiente de él en el caso de que consigan dar salida a Depay, según informan medios británicos.

Es decir, si el Atleti finalmente consigue atar al holandés, el conjunto culé sí tiene vía libre para lograr la vuelta del delantero. El problema seguiría siendo que la directiva tendría que regatear las dificultades económicas que tienen. Hasta hace unos días esto era una realidad, pero porque no se contemplaba la salida de Depay al Atleti. Ahora que es una realidad, el escenario cambia.

Los datos de Aubameyang en LaLiga Santander durante la anterior campaña fueron excelentes logrando 11 goles en media vuelta. “Culers, 6 meses han pasado con vosotros pero me han parecido 6 años. Todo el corazón que he recibido es indescriptible y sobre todo estos días, os deseo lo mejor y espero veros pronto. Merci Familia”, fue el mensaje de despedida que transmitió el delantero en su despedida.