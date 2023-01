Los Mossos sacan a la luz el desprecio del equipo de Bartomeu hacia Messi: “pesetero, enano hormonado, rata de cloaca...”

Después de haber causado un enorme revuelo con las filtraciones de comunicaciones internas entre el Fútbol Club Barcelona y el jugador argentino Leo Messi (con un faraónico contrato de más de 555 millones de euros) , el Mundo volvía el mes de septiembre a la carga contra el Barça, a pesar de las amenazas judiciales de la entidad azulgrana. Esta vez, el diario centraba en el ex capitán Gerard Piqué y su relación con el expresidente culé Josep Maria Bartomeu.

En medio de su tumultuosa separación de Shakira, salían a la luz las cifras reales de su contrato y un informe interno del FC Barcelona sobre sus negocios que colocaban de nuevo al defensa blaugrana en la picota.

Según estos datos, Gerard Piqué se convirtió en el central mejor pagado del mundo cuando firmó su contrato en enero de 2018. El defensa catalán y el FC Barcelona acordaron un salario de 142 millones de euros por cinco temporadas (desde la 2017/18 hasta la 21-22). Además, según el citado medio, Piqué exigió cobrar más que Sergio Ramos, entonces jugador del Real Madrid. En ese momento, el jugador sevillano cobraba 12,5 millones netos, mientras que Piqué pasaría a tener un salario anual de unos 15 ‘kilos’ limpios (28,4 brutos).

Ahora, con el argentino y el catalán fuera del club, los Mossos apuntan a que la filtración se produjo desde el propio equipo del entonces presidente del Barça, Josep María Bartoméu. La investigación policial precisa que el expresidente, Gómez Ponti y Òscar Grau podrían haber cometido un delito de revelación de secretos al haber difundido datos personales de los dos exjugadores.

Las autoridades han encontrado conversaciones en las que se puede deducir que había intención de que se conocieran los contratos de los jugadores. Una posible filtración de los contratos que supondría un delito de revelación de secretos, algo que por ahora no está siendo investigado en el marco del Barçagate. En cualquier caso, los Mossos d’Esquadra ya han confeccionado un informe en el que explican todos los indicios encontrados y, a partir de ahí, la jueza deberá decidir si se abre otra causa o se mantiene en la misma.

Dicho informe relaciona a Bartomeu, el exjefe de los servicios jurídicos del club, Román Gómez Ponti, y exdirector general, Òscar Grau, con la filtración a la prensa de los contratos de Leo Messi y Gerard Piqué. Pero además, saca a la luz los insultos a Leo Messi encontrados en las conversaciones de Whatsapp. Según los chats investigados, Román Gómez Ponti, el exjefe de la asesoría jurídica del club azulgrana, habla con especial rencor hacia Leo Messi, a quien califica de “rata de cloaca” y “enano hormonado”. Otros protagonistas de estas conversaciones eran Bartomeu, Òscar Grau, CEO del club por aquel entonces, y otros directivos com Jordi Moix, Oriol Tomàs y David Bellver, el director financiero Pancho Schroder y Javier Sobrino, director de Estrategia e Innovación.

Enano hormonado que le debe al Barça la vida

Después de publicarse el contrato, buscaron el culpable en el propio chat. Bartomeu dijo “quien lo ha filtrado hace daño al club”, mientras que Gómez Ponti le contestó “Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones”. Y continúa así: “Yo no lo podré hacer nunca, pero a las cifras de su contrato debería sumarse Pinto, la renovación de Suarez y la de Jordi Alba. O la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi agente?. Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas)”, según recoge Catalunya Press.

Gómez Ponti no se corta en sus ataques hacia el astro argentino: “Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida….ahhh. Pero cuando van mal dadas (pandemia) recibes su mítico wa (whatsapp): ‘presi’ bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques’. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que puede pasarle (un pesetero más)”.

El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un recurso de forma en el que pide que sea retirado el incendiario informe de los Mossos d’Esquadra de la investigación del ‘Barçagate’.