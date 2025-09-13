El Real Madrid prepara un dossier a la FIFA con los errores arbitrales en LaLiga

El Real Madrid ha decidido dar un paso más en su batalla contra lo que considera un trato injusto por parte del estamento arbitral en LaLiga. La paciencia en el club blanco se ha agotado tras lo sucedido en San Sebastián, donde el conjunto de Xabi Alonso logró una sufrida victoria fente a la Real Sociedad pese a jugar más de una hora en inferioridad numérica. La expulsión de Dean Huijsen en el minuto 30 fue la chispa que encendió de nuevo un malestar que ya venía acumulándose desde el curso pasado y que ahora desemboca en una decisión contundente: elevar un dossier a la FIFA en el que expondrá, con ejemplos y argumentos, la reiterada sensación de agravio arbitral que sufre el equipo.

La jugada de la discordia en Anoeta

El detonante fue la acción en la que Jesús Gil Manzano mostró la tarjeta roja directa a Huijsen. El central se cruzó en la carrera de Oyarzabal cuando este había ganado la posición. El colegiado interpretó que el delantero se iba solo hacia portería y aplicó el reglamento: último hombre, ocasión manifiesta de gol, expulsión. Pero las imágenes mostraron algo que siembra dudas. Militao , estaba prácticamente en línea y tenía serias opciones de llegar al cruce antes de que Oyarzabal encarara a Courtois.

Desde el banquillo, Xabi Alonso no pudo contener la indignación y recibió una tarjeta amarilla por protestar airadamente. La decisión le resultaba desproporcionada, más aún teniendo en cuenta lo que estaba en juego y la rapidez con la que Gil Manzano resolvió la jugada.

Aun con un jugador menos, el Real Madrid tiró de orgullo y acabó llevándose los tres puntos,. Sin embargo, el triunfo no apaga el enfado. Más bien lo acentúa, porque la sensación es que al equipo blanco lo obligan a rendir en condiciones de desigualdad constante.

Un malestar que viene de lejos

La expulsión de Huijsen no es un episodio aislado. En el club señalan que el goteo de decisiones polémicas ha sido constante desde la temporada pasada. La lista de agravios, que aparecerá en el dossier, incluye varios capítulos recientes:

El gol anulado a Arda Güler en la jornada anterior, en una jugada que, según la interpretación del Real Madrid, no debería haberse invalidado.

en la jornada anterior, en una jugada que, según la interpretación del no debería haberse invalidado. El tanto concedido al Barcelona en Mallorca en la que el partido se tuvo que parar antes

en Mallorca en la que el partido se tuvo que parar antes El gol del Atlético de Madrid frente al Alavés, evidentemente ilegal.

Estos ejemplos, sumados a otros que el club tiene perfectamente documentados, alimentan la tesis de que el Real Madrid no recibe un trato equitativo en la competición doméstica.

El tono sube desde Real Madrid Televisión

Lo que hasta hace unos meses eran insinuaciones y críticas veladas ha pasado a convertirse en un discurso frontal y sin tapujos. Real Madrid Televisión, altavoz oficioso del club, no se anduvo con rodeos tras lo sucedido en Anoeta:

"Esto es una vergüenza de competición. Lo justo es que estos individuos tengan una orden de alejamiento contra el Real Madrid. No se les puede llamar ni árbitros: no imparten justicia, hacen todo lo demás”, decía la televisión.

La novedad ahora es que el Real Madrid pretende elevar sus quejas a la FIFA. El dossier que se prepara en las oficinas de Valdebebas incluirá informes técnicos, videos, y un relato detallado de cada decisión polémica. La intención no es solo denunciar lo ocurrido en LaLiga, sino también abrir un debate sobre la calidad del arbitraje español y la aplicación del VAR.