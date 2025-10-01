Fede Valverde se explica: "Juro por mi orgullo que nunca me he negado a jugar"

Fede Valverde apareció en la rueda de prensa previa al partido de la segunda jornada de la Champions que el Real Madrid jugaba en Almaty. La costumbre en las últimas temporadas es que el futbolistas que habla ante los medios el día anterior es uno de los titulares para el partido, pero en este caso se rompió la norma. El uruguayo habló, dijo que no había nacido para jugar de lateral y algunos entendieron que se estaba negando a jugar en esa posición.

Este miércoles, ha lanzado un comunicado en sus redes sociales para explicar su posición: "He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", empezaba el centrocampista, que reconoció que en los partidos que van de esta temporada no ha conseguido mostrar su nivel.

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos. Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", terminaba el uruguayo, tratando de dejar claro que sus palabras del lunes en Kazajistán no eran un pulso a Xabi Alonso.