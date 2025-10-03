Fiasco de Lamine Yamal: este es vídeo que tuvo que borrar tras caer ante el PSG

El FC Barcelona cayó 1-2 ante el PSG en la 2ª jornada de la Champions League en un partido en el que la primera parte estuvo muy competida y en la que los azulgranas se adelantaron con gol de Ferran; pero que en la segunda se vio al equipo de Luis Enrique muy superior y acabó ganando con gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90. El equipo de Luis Enrique se plantó sin ningún integrante de su delantera titular (Dembélé, Kvaratskhelia y Doué) y sin su capitán (Marquinhos) en Barcelona pero aún así fueron capaces de doblegar a un Barça que demostró no estar a nivel del campeón de Europa.

Un partido que ha dejado un mal sabor de boca a los culés que lo ven como un duro golpe de realidad y ha dejado muchas dudas sobre las posibilidades de los de Hansi Flick para hacerse con el título.

El joven jugador volvía a ser titular después de perderse cuatro partidos por lesión y volver ante la Real Sociedad jugando media hora y dando la asistencia decisiva para el gol de Lewandowski. Ante el PSG, su primera media hora fue de gran nivel, pero a partir de ahí se vio muy superado, especialmente en la segunda parte. Tras el descanso todo el equipo de Hansi Flick perdió la posesión de la pelota y

Una misión fallida

Pero Lamine no solo se ha convertido en el punto de mira de las criticas en redes sociales por su desempeño sobre el campo sino por un polémico "borrado" en sus redes sociales que está dando mucho de que hablar. Para calentar la previa del encuentro frente al equipo que dirige Luis Enrique, el '10' del Barça ha publicado una historia en su perfil oficial de Instagram advirtiendo que ya está de vuelta con un montaje audiovisual utilizando fragmentos de la película 'Pactar con el diablo', dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Keanu Reeves, Al Pacino y Charlize Theron.

"La presión lo cambia todo. A algunas personas al límite, responden; otras, fallan. ¿Puedes usar todo tu talento al instante, trabajar a contrarreloj y dormir tranquilo?", reproduce la escena de Al Pacino en la citada película. Finalmente, el vídeo acababa con un mensaje desafiante ante el PSG: "Estoy de vuelta y la misión también lo está".

Sin embargo, tras la dolorosa derrota, el futbolista acabó eliminado su mensaje motivacional previo al duelo ante el PSG en el que presumía de estar preparado para cumplir su misión, algo que evidentemente no logró.

Los propios jugadores del PSG no dudaron en mofarse del vídeo tras la victoria. “A menudo se hacen estas declaraciones declaraciones antes de los partidos, y no pasa nada. Nos importa un bledo. Solo queríamos jugar el partido, lo ganamos y estamos contentos por ello”, afirmó Vitinha. Por su parte, el goleador de la noche, Gonçalo Ramos, lanzó un contundente dardo a Yamal: “Somos los campeones de Europa, eso es todo lo que puedo decir. Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo, no hablar de ello”.