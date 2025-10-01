FC Barcelona - PSG, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League

Por parte del conjunto blaugrana también hay bajas sensibles. Hansi Flick no podrá contar con Joan García, Gavi, Fermín, Raphinha y Ter Stegen.

Tanto el portero español como el extremo brasileño cayeron lesionados la semana pasada, y no regresarán a los entrenamientos hasta después del parón. Dos bajas sensibles que el Barcelona tendrá que suplir.

Sin embargo, la buena noticia es la recuperación de Lamine Yamal. El español ya tuvo minutos ante la Real Sociedad en liga, y se prevé que regrese al once titular en el día de hoy.