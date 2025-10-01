Directo
FC Barcelona - PSG, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League
A pesar de las grandes bajas por lesión, los dos gigantes de Europa se vuelven a medir en un duelo marcado en la historia por las épicas, los goles y el orgullo
Última hora del FC Barcelona - PSG, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League, en vivo online
Así llegaban los jugadores del PSG a Montjuic
¡Ya se conoce el once del PSG!
Chevalier, Hakimi, Zabarny, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián, Mbaye, Mayulu y Barcola.
¡Once confirmado del Barcelona!
Szczesny, Cubarsí, Eric García, Kounde, Gerard Martín, Pedri, Olmo, De Jong, Lamine Yamal, Ferrán y Rashford.
El Barcelona también llegada mermado
Por parte del conjunto blaugrana también hay bajas sensibles. Hansi Flick no podrá contar con Joan García, Gavi, Fermín, Raphinha y Ter Stegen.
Tanto el portero español como el extremo brasileño cayeron lesionados la semana pasada, y no regresarán a los entrenamientos hasta después del parón. Dos bajas sensibles que el Barcelona tendrá que suplir.
Sin embargo, la buena noticia es la recuperación de Lamine Yamal. El español ya tuvo minutos ante la Real Sociedad en liga, y se prevé que regrese al once titular en el día de hoy.
El PSG, plagado de lesiones
El conjunto francés llega a la cita con numerosas bajas, a pesar de recuperar varios jugadores para el encuentro. No estarán Dembelé, Doué, Marquinhos y Kvaratskhelia, todos por lesión.
Sin embargo, el técnico español recupera para la causa a Vitinha, Fabián y Joao Neves, lo que supone prácticamente el medio campo titular.
El Barça quiere seguir con la racha de victorias
Después de lograr una victoria de peso a domicilio ante el Newcastle (1-2), el conjunto de Hansi Flick quiere extender esa dinámica en su feudo.
Los culés, líderes en la competición liguera, pretender seguir la estela de Real Madrid, Inter y Bayern de Múnich, los únicos en conseguir seis puntos hasta la fecha.
Lo mismo ocurre en el lado parisino. Los de Luis Enrique buscarán sumar tres puntos fuera de casa después del tropiezo en liga la semana pasada ante el Marsella.
Un choque de gigantes
Barcelona y PSG se medirán en un duelo que se han convertido en un clásico de la competición europea. Ambos conjuntos buscarán sumar tres puntos importantes para seguir en los puestos más altos de la fase liga.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este F.C. Barcelona- Paris Saint Germain de la jornada 2 de la Champions League.
