Los jugadores del PSG responden con dureza a Lamine Yamal tras la derrota del Barça: “Si eres el mejor, demuéstralo en el campo”

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el PSG dejó más que goles y polémicas arbitrales. Tras la victoria parisina por 1-2, los jugadores del equipo francés respondieron públicamente a los mensajes previos de Lamine Yamal, quien había publicado en Instagram frases extraídas de la película Pactar con el diablo, como “La presión lo cambia todo” y “Estoy de vuelta y la misión también lo está”.

El centrocampista Vitinha, pieza clave en el triunfo, fue tajante: “A menudo se hacen declaraciones antes de los partidos, y no pasa nada. Nos importa un bledo. Solo queríamos jugar el partido, lo ganamos y estamos contentos por ello”. Por su parte, el goleador de la noche, Gonçalo Ramos, respondió directamente a las palabras de Pedri y Yamal: “Somos los campeones de Europa, eso es todo lo que puedo decir. Si eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo, no hablar de ello”.

El lateral Nuno Mendes, nombrado MVP del encuentro, fue clave en la neutralización de Yamal, que no logró marcar ni asistir. Su actuación fue celebrada por sus compañeros, incluido Achraf Hakimi, quien compartió una imagen del portugués con el trofeo y emoticonos de victoria.

La derrota dejó a Yamal visiblemente afectado. El joven extremo acabó eliminando sus publicaciones previas al partido, en un gesto que muchos interpretaron como una señal de frustración.