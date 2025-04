Flick estalla por los horarios y dispara contra Tebas: "Me gustaría conocer al tipo..."

El FC Barcelona recibe este sábado al RC Celta en el Estadi Olímpic Lluís Companys (16.15), en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, con la intención de olvidar la primera derrota en lo que va de año -intrascendente por lograr de todas formas el pase a 'semis' de la Liga de Campeones- y de ganar a unos celtiñas contra los que empataron en la primera vuelta y que últimamente les ponen en aprietos.

En Balaídos el pasado 23 de noviembre de 2024, el Barça no pudo pasar del empate (2-2).

Un partido que Hansi Flick admite no será fácil. Y no solo por el juego de los gallegos sino también por el cansancio de sus jugadores. Por ello, en la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico ha estallado contra el calendario y ha disparado contra Tebas.

"Es una broma"

"No quiero generar excusas ni quejarme. Estoy contento en el sentido de que no jugamos el domingo a las dos contra el Valladolid sino el sábado a las 21.00.. ¿Pero por qué no podemos jugar a las 18? Me gustaría conocer al tipo que organiza los horarios, porque es una broma" ha comenzado afirmando el alemán.

"Si nosotros tenemos éxitos en Europa la Liga española se beneficiará. Me quedo sin palabras porque es insostenible. Cada Federación se preocupa por sus equipos. A ellos les da igual el descanso y que los jugadores se acuesten a las 5 de la mañana. No tienen ni idea", han sentenciado en un claro y contundente mensaje a LaLiga de Tebas.

El técmico del Barcelona ha concluido que le gustaría hablar con el responsable de organizar el calendario de LaLiga EA Sports para intentar solucionar una situación que ha calificado de "ridícula".