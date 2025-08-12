La frase contra los catalanes que ha provocado el despido de un futbolista recién fichado del Nástic de Tarragona

El día que José Manuel Calderón Portillo debía presentarse como nuevo jugador del Gimnàstic de Tarragona terminó convirtiéndose en una de las historias más breves, y polémicas, del mercado veraniego. El club grana anunció su fichaje por la mañana, pero apenas cuatro horas después emitía un comunicado cancelando la operación.

Calderón llegaba libre tras concluir contrato con el Córdoba CF. Con el conjunto andaluz había firmado una temporada sobresaliente en 2023/2024, contribuyendo al ascenso a Segunda División. Ya en la última campaña, disputó 32 partidos en LaLiga Hypermotion, consolidándose como un lateral fiable y con proyección.

Un vídeo que lo cambió todo

La ilusión inicial por su llegada se desplomó cuando, poco después del anuncio, comenzó a circular de nuevo un vídeo grabado tras el ascenso del Córdoba. En un directo de Instagram, Calderón, eufórico por el logro, pronunció la frase: “Me cago en los muertos de todos los catalanes”.

Aunque se trataba de unas declaraciones antiguas, la grabación se viralizó con rapidez, generando una oleada de indignación entre la afición tarraconense. Las redes se llenaron de mensajes de rechazo y exigencias para que el club reconsiderara su decisión.

La reacción del Nàstic

Ante la magnitud de la polémica, la directiva del Nàstic optó por actuar con rapidez. En la tarde del mismo día, emitió un comunicado oficial confirmando que no se formalizaría el fichaje. "Tras las valoraciones realizadas en las últimas horas, ha decidido no formalizar el fichaje previamente anunciado de José Manuel Calderón Portillo. El Club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan", decía el comunicado. "Lamentamos las molestias que esta situación haya podido causar a nuestros socios, accionistas y aficionados, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible para afrontar con garantías la temporada 2025-2026". Y no le daba más vueltas. "El Gimnastic de Tarragona SAD, da por zanjado este asunto y centra todos sus esfuerzos en el objetivo deportivo común: la nueva temporada.

Con el fichaje roto, el Nàstic tendrá que buscar de nuevo un refuerzo para el lateral derecho. Mientras tanto, Calderón se enfrenta a un mercado en el que, además de sus cualidades futbolísticas, deberá gestionar la imagen dañada por este episodio.

El club tarraconense, por su parte, ya ha dejado claro que la prioridad es centrarse en la temporada 2025-2026, con una plantilla que, además de competitiva, esté alineada con los principios que defienden: respeto, unión y responsabilidad social.