La estrella del Barcelona que aplaude el despido de Calderón del Nastic por su frase contra los catalanes

El Nàstic de Tarragona anunció el fichaje de José Manuel Calderón y, apenas cuatro horas después, lo canceló debido a un vídeo antiguo en el que el jugador insultaba gravemente a los catalanes, lo que desató un rechazo masivo entre la afición grana y forzó al club a rectificar de inmediato. La decisión se ha tomado por la presión de los redes, lo que no se esperaba que un futbolista, el canterano del Barcelona Marc Casadó aplaudie públicamente la decisión del Nàstic de echar atrás la operación y de despedir a un compañero de profesión.

Fichaje exprés y marcha atrás

La jornada comenzó con el anuncio oficial del Nàstic de Tarragona: José Manuel Calderón Portillo, lateral zurdo que había quedado libre tras su etapa en el Córdoba CF, firmaba para reforzar el carril izquierdo del conjunto grana de cara a la temporada 2025-26, después de haber disputado 32 partidos en LaLiga Hypermotion y de participar en el ascenso cordobesista a Segunda en 2023-24. La operación apuntaba a una incorporación inmediata y eficiente para el proyecto deportivo del Nàstic. Sin embargo, el giro alcanzó una velocidad récord: en cuestión de horas, la entidad emitió un nuevo comunicado para informar que no formalizaría el fichaje “previamente anunciado”, apelando a que cualquier incorporación debía estar alineada con “respeto, unión y responsabilidad social”, y pidiendo disculpas a socios, accionistas y aficionados por las molestias causadas.

El vídeo y la reacción social

El detonante fue la reaparición y viralización de un vídeo grabado en 2024, durante la celebración del ascenso del Córdoba, en el que Calderón, en un directo de Instagram, pronunció la frase “me cago en los muertos de todos los catalanes” tras eliminar al Barça Atlètic, expresión que reavivó la indignación en Tarragona y multiplicó las críticas en redes contra su fichaje. Aunque esas palabras pertenecían a un contexto anterior y el futbolista había pedido perdón, la sensibilidad de la afición grana y la identificación del Nàstic con valores de convivencia marcaron la agenda inmediata del club, que optó por cortar de raíz la operación ante el evidente rechazo popular. Los perfiles oficiales del Nàstic se llenaron de mensajes que exigían no tolerar discursos de odio, y la directiva, asumiendo el coste reputacional de un fichaje abortado en horas.

Los aplausos del Casadó

El comunicado de la tarde, con el que el Nàstic cerró el caso, fue claro: no se “formalizaría” el fichaje previamente anunciado, con una reafirmación de la política de respeto y responsabilidad social como criterios de entrada, además de una disculpa expresa por la situación generada, y el foco en rearmar el equipo para la 2025-26.

Además, surgió una reacción significativa desde el entorno azulgrana: Marc Casadó, jugador del primer equipo del FC Barcelona y excapitán del Barça Atlètic, manifestó su apoyo a la decisión del Nàstic, aplaudiendo que se deshiciera el fichaje de Calderón.