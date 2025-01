De la Fuente renueva como seleccionador hasta la Eurocopa 2028

Luis de la Fuente seguirá siendo seleccionador al menos cuatro años más. El técnico ha renovado hasta 2028 en contra de la costumbre habitual en la Federación Española de Fútbol (RFEF) de firmar contratos por dos años, sólo para un gran campeonato. El nuevo compromiso del entrenador campeón de Europa le garantiza dirigir a la selección en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y en la Eurocopa 2028 que se juega en Reino Unido e Irlanda. De la Fuente, que cumple 64 años este verano, finalizaría su contrato con 68 y a sólo dos años del Mundial 2030 que España disputará como anfitriona. De la Fuente llegaría con 69 años, uno menos de los que tenía Luis Aragonés cuando ganó la Eurocopa 2008 como seleccionador español.

«La Real Federación Española de Fútbol ha acordado renovar la confianza del organismo rector en la figura de Luis de la Fuente, quien continuará al frente del combinado nacional como su seleccionador hasta la finalización de la Eurocopa a disputar en el año 2028, tal y como se ha informado a la Junta Directiva de la RFEF durante la reunión celebrada este lunes 27 de enero en Las Rozas», dice la RFEF en la nota pública con la que anuncia la renovación.

La renovación del seleccionador era uno de los grandes objetivos del nuevo presidente de la RFEF, Rafael Louzán que quería dejarla cerrada antes de su posible inhabilitación. El juicio comienza el 5 de febrero y había cierta prisa para cerrar el acuerdo. La propuesta ha sido aprobada esta mañana por la junta directiva de la RFEF y será anunciada de manera oficial esta tarde.

De la Fuente ya había alcanzado un acuerdo con Pedro Rocha, el presidente que sustituyó a Rubiales al frente de la RFEF, pero fue anulado por la situación de interinidad y el enredo legal en el que andaba la Federación, lo que generó un gran malestar del seleccionador, que llego a reclamar en público lo que le correspondía.

Junto al seleccionador renovará todo su cuerpo técnico, que lo acompaña desde hace años en su camino dentro de la RFEF, primero en las selecciones inferiores y desde diciembre de 2022 al frente de la absoluta.

«La selección necesita estabilidad. Me abrieron expediente [cuando era miembro de la gestora] por ejecutar una cláusula en el contrato de Luis de la Fuente y me pedían dos años de inhabilitación. Es un modelo que me gusta. Conoce la casa desde hace doce años, ha tenido éxito con las categorías inferiores que ya ha repetido con la absoluta. Pondré todo para que haya un acuerdo, igual que con Montse Tomé», aseguraba Rafael Louzán en un desayuno con periodistas sólo unos días antes de ser elegido presidente de la RFEF.

El presidente siempre ha mostrado una actitud cercana hacia el seleccionador e incluso tuvo un recuerdo para él por la operación de rodilla a la que se sometió cuando fue elegido presidente de la Federación Española de Fútbol el pasado 16 de diciembre.