“El fútbol está enfermo”: un ex portero quiere romper el sistema y transformar el mundo del fútbol

Matías Carnival, exarquero profesional y formador de juveniles, presenta Antisistema de Juego, un programa de streaming semanal que propone una mirada radicalmente distinta sobre el fútbol. Su enfoque se aleja de los resultados y las estadísticas, para centrarse en las emociones, los procesos y el ser humano detrás del jugador.

Con una trayectoria de 18 años como futbolista, en clubes como Brown de Adrogué, Deportivo Español y El Porvenir, Carnival combina su experiencia en el campo con su formación como coach ontológico y periodista, lo que le permite abordar el deporte desde una perspectiva multidimensional y transformadora.

Antisistema de Juego denuncia la cultura del rendimiento inmediato y la obsesión por ganar, cuestionando frases como “el segundo es el primero de los perdedores”. El programa busca recuperar el disfrute, valorar los procesos y desmantelar la lógica del fracaso que domina el fútbol actual.

A través de casos concretos, Carnival expone las presiones psicológicas que sufren los jugadores y sus familias, y ofrece herramientas para gestionar emocionalmente los desafíos deportivos, promoviendo un liderazgo más consciente, empático y horizontal.

Además del programa, Carnival prepara un libro sobre liderazgo consciente, con el objetivo de tender puentes generacionales y fomentar una cultura deportiva más saludable. Su mensaje es claro, el disfrute potencia el rendimiento.

Ha trabajado con referentes como Federico Gomes Gerth, Francisco Baridó, Darío Cvitanich y Diego Martínez, brindando charlas personalizadas centradas en la autogestión emocional y el desarrollo de una identidad deportiva más humana.